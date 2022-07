Přes prázdniny poběží portál ve zkušebním provozu a na menším počtu uživatelů bude probíhat odladění případných chyb. Ostrý start začne 1. září a postupně budou do systému přibývat nové funkce a on-line formuláře.

Portál občana města Liberec najdete na stránce obcan.liberec.cz.

„Za mě je spuštění portálu zásadním krokem k digitalizaci úřadu a zlepšení servisu pro občany. Po spuštění aplikace Liberec v mobilu tak Liberečané získávají další nástroj k tomu, aby mohli pohodlně a prakticky odkudkoliv komunikovat s úřadem a jednotlivými odbory, což mnoha lidem usnadní řešení běžných problémů, ale třeba i stížností,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník s tím, že výhodou je ušetření času.

Během prázdnin bude také vysoutěžena platební brána, která se bude v následujících měsících do Portálu občana implementovat. „Liberečané si budou moct z pohodlí domova v kteroukoliv hodinu vyřídit své záležitosti na úřadě, aniž by se museli dostavit osobně. Velkým bonusem portálu bude platební brána, jejímž prostřednictvím budou moct uhradit závazky vůči městu jednoduše online platební kartou, například poplatky za odpady a za psy," řekl Jakub Vytiska, předseda Správní rady Liberecké IS, která řeší vývoj a implementaci Portálu občana pro město Liberec.

I nadále však lidé budou muset v některých případech přijít na úřad osobně, například žádat o občanské průkazy nebo cestovní pasy. „Liberecký portál tak doplní národní portál, přes který mohou lidé žádat například o výměnu řidičského průkazu nebo o výpis z rejstříku trestů. Městský portál tyto možnosti rozšiřuje o záležitosti spadající do samosprávné působnosti obce a desítky z nich se budou do portálu postupně převádět jako online formuláře," dodal tajemník Magistrátu města Liberec Martin Čech.

Při první návštěvě portál uživatele vyzve k ověření identity. Buď jednoduše přes Identitu občana anebo prostřednictvím datové schránky. Po registraci získají občané přístup do svého osobního účtu, který jim nabízí ucelený přehled o všech provedených i neprovedených platbách či realizovaných podáních. K co nejjednoduššímu používání bude přispívat i automatické vyplňování formulářů ze známých údajů z profilu o občanovi.