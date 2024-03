Polský správní soud ve středu 13. března zrušil platnost posouzení vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí (EIA), které umožnilo prodloužení prací v dole poblíž hranic s Českem po roce 2026. Rozhodnutí však podle soudu není důvodem k zastavení těžby, informovala agentura PAP.

Hnědouhelný důl Turów | Foto: ČTK

Ekologické organizace rozhodnutí, které je zatím nepravomocné, přivítaly. Premiér Petr Fiala (ODS) při středeční návštěvě v Jablonci nad Nisou slíbil, že se bude znovu věnovat dopadům těžby v dole Turów.

Právě na základě posouzení EIA polské ministerstvo životního prostředí prodloužilo povolení pro fungování hnědouhelného dolu, který kritizují ekologové i obyvatelé z okolí, až do roku 2044.

Varšavský správní soud se zabýval žalobami českých, německých a polských ekologů a německých pohraničních obcí ohledně rozhodnutí státního úřadu ochrany životního prostředí pokračování těžby povolit. Výhrady se týkají mimo jiné zprávy investora o vlivu na životní prostředí, na jejímž základě úřad rozhodl.

Soud námitkám týkajícím se životního prostředí vyhověl a rozhodnutí úřadu zrušil. Podle soudce Jaroslawa Luczaje soud „souhlasil s podněty ekologických subjektů týkajícími se dopadů spalování těžených paliv", nicméně „hodnocení soudu se netýkalo státní energetické politiky". Verdikt tedy "není důvodem pozastavit fungování nebo dokonce zavřít důl Turów," řekl Luczaj podle PAP.

Portál Energetyka24 k rozsudku píše, na základě rozhodnutí EIA loni v únoru tehdejší ministryně životního prostředí prodloužila koncesi na těžbu uhlí v Turówě na období po roce 2026 až do roku 2044. „Znamená to, že důl a s ním spojená elektrárna může fungovat do roku 2026. Pak se objevuje problém," podotýká Energetyka24. Rozhodnutí EIA mohou úřady vydat znovu, ale zůstává otázkou, jak zajistit, že soud nebude mít výhrady i k novému posouzení vlivu a zda se bude vztahovat na tu samou dobu, jako nyní zrušené rozhodnutí. „Pokud by úřady nový dokument nevydaly, důl Turów po roce 2026 nebude moci fungovat," uvádí Energetyka24.

Šéf odborové organizace Solidarność (Solidarita) v dole Turów Wojciech Ilnicki řekl, že „jestli v roce 2026 nebudeme mít novou koncesi, zastavuje dnešní rozsudek těžbu". Myslí si, že důl povolení tak rychle nezíská. „Vzhledem k celému postupu, včetně přeshraniční procedury, koncesi za tak krátkou dobu nezískáme," řekl agentuře PAP. Očekává, že majitel dolu, společnost PGE, i úřad, který EIA vydal, se proti dnešnímu rozsudku odvolají.

Zrušení EIA přivítali ochránci životního prostředí i další organizace včetně zástupců obyvatel okolních obcí, kteří pokračující těžbu dlouhodobě kritizují.

„To je selhání na straně provozovatele dolu, který zhodnocení dopadů na podzemní vodu, půdu a další složky životního prostředí předložil ve velmi zkreslené podobě. Újma na životním prostředí ve zprávě EIA byla podhodnocena," uvedla k rozhodnutí právnička Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold, která se podílela na žalobě.

Důl leží nedaleko území Libereckého kraje a v minulosti byl předmětem sporů mezi Českem a Polskem. Spor obou zemí o dopady těžby svého času vedl Prahu až k podání žaloby na Varšavu u Soudního dvora Evropské unie, který Polsku uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně za neuposlechnutí příkazu zastavit těžbu. Spor nakonec urovnala dohoda vlád obou zemí. Její součástí se staly kompenzace, které zaplatilo Česku před dvěma lety Polsko a firma PGE, jíž důl a sousední elektrárna patří. Polská strana také nechala vybudovat u dolu podzemní stěnu, aby neodtékala voda.

Podle ekologů jsou však polská opatření nedostatečná a důl by bez platného posouzení vlivu na životní prostředí neměl dál fungovat.

Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která ze čtyř až šesti procent pokrývá spotřebu elektrické energie v Polsku a dodává teplo do okolních obcí.

Premiér Petr Fiala (ODS) při středeční návštěvě v Jablonci nad Nisou slíbil, že se bude znovu věnovat dopadům těžby v dole Turów. Reagoval tak na rozhodnutí soudu ve Varšavě. Soud zrušil platnost posouzení vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí (EIA), které umožnilo prodloužení prací v dole poblíž hranic s Českem. Současná česko-polská smlouva nefunguje, řekl Milan Starec ze spolku Uhelná, který premiéra před jednáním vlády požádal, aby při jednání s polským protějškem téma znovu otevřel.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) je přesvědčený, že mezistátní smlouva funguje. Novinářům řekl, že veškeré informace od polské strany dostávají do deseti dnů.

Lidé na české straně mají podle Starce strach hlavně o podzemní vodu. „My, co tam žijeme v bezprostřední blízkosti, víme, že dohoda nefunguje. Nějaká bude muset být. My jsme nikdy netvrdili, že ten důl se má zavřít ze dne na den, rozhodně musí ale dojít k nějaké konečné dohodě. Měla by být na základě časových a územních kompromisů, ale ne tak, že polská vláda pošle jen nějaké peníze a těžba bude pokračovat do nekonečna," řekl Starec. Zároveň předal premiérovi publikaci s osudy lidí v dosahu dolu na české, polské a německé straně hranice.

Dohodou o řešení vlivu těžby hnědého uhlí v polském dole Turów podepsali premiéři Česka a Polska 3. února 2022. Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, pak vyplatily na kompenzacích škod 45 milionů eur (zhruba 1,14 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (884 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj, aktuálně je na něm díky úrokům přes 917 milionu korun. Podle Fialy všechna stanoviska expertů naznačovala, že dohoda je žádoucí, proto po svém nástupu do funkce udělal všechno pro to, aby jednání s Poláky odblokoval. „Shodneme se na tom, že dohoda je správná. Pokud soud rozhodl, podíváme se na ty výsledky a budeme se o tom dál bavit," slíbil Fiala.

Soud podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) rozhodoval v žalobě, kterou podalo město Žitava, protože polská strana při zpracování posudku nevzala v potaz jejich připomínky. „Já to rozhodnutí vítám, myslím si, že v takhle citlivém místě, kde se ta těžba netýká jen jednoho státu, ale obyvatel ze tří zemí, tak je důležité se věnovat oprávněným námitkám, které byly vzneseny," řekl ČTK. Na situaci v Česku to podle Půty ale nebude mít vliv. „Máme vyjednáno výrazně víc než bychom dokázali vyjednat v případě dalších požadavků na ten posudek," dodal.

Podle Hladíka je na příkladu tohoto soudu patrné, že čeká strana je v jiné pozici než německá. „Máme nastavené smluvní ujednání. To znamená, že česká strana má veškeré informace, které pravidelně zveřejňuje na stránkách ministerstva životního prostředí, o stavu podzemních vod na polské i české straně. Pravidelně měříme hluk, měříme prach. Veškerá tato data jsou opět veřejnosti k dispozici. Polská strana také postavila podle dohody takzvaný podzemní val," řekl ministr.

Val podle něj čeští odborníci považují za funkční. „Co se týká dalších věcí, tak my očekáváme, že do poloviny tohoto roku polská strana předloží celý hydrogeologický model Žitavské pánve tak, jak má. Ta smlouva nám dává opravdu jasné pravomoci a také pravidla," dodal.