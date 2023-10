Čtyři policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se mohou radovat z ocenění Zlatý záchranářský kříž, která převzali z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla během 24. ročníku slavnostního ceremoniálu Zlatý záchranářský kříž za nejlepší záchranářské činy.

Čtyři policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje převzali Zlatý záchranářský kříž.

V rámci letošního ročníku, který se uskutečnil v úterý 10. října na Pražském hradě, bylo uděleno celkem sedm Zlatých záchranářských křížů, čtyři čestná uznání a dvě speciální ceny. A právě v kategorii Nejkurióznější záchranářský čin uspěli Kryštof Jiránek a Vojtěch Outrata z Pohotovostního a eskortního oddělení Liberec a Lukáš Schneider a Dominik Hradecký z Obvodního oddělení Liberec centrum.

Ti se blýskli rychlým a efektivním zásahem v enormně náročných podmínkách, když se jim podařilo zachránit život zdravotně indisponovaného muže, který 6. října loňského roku večer krátce po půl osmé hodině vnikl do volně přístupných prostor hotelu v centru města Liberce.

„Muž, zřejmě pod vlivem omamných a psychotropních látek, poškodil vnitřní zařízení budovy a následně se vydal do jejích horních pater. Poté, co rozbil další vnitřní zabezpečovací prvky objektu, vylezl na část střechy. Svým nevyzpytatelným jednáním, které provázel hlasitými verbálními projevy, zavdal svému okolí dostatečné podezření k tomu, že by si mohl ublížit,“ řekla krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky. Za využití enormního úsilí a nasazením vlastního zdraví se zasahujícím policistům podařilo ve velmi krátké době muže na střeše budovy zpacifikovat, a to bezprostředně před tím, než mohl své výhružky zrealizovat .Se středně těžkými poraněními byl muž převezen do nemocnice.

