Kamery budou ještě do konce roku instalovány na náměstí Dr. E. Beneše a v okolí stanice Městské hromadné dopravy na Fügnerově ulici. „Tedy v místech, kde se nejčastěji pohybuje turistická i liberecká veřejnost, konají se zde společenské nebo kulturní akce, je zde vyšší míra kriminality a snížený pocit bezpečí a nedostatečný aktuální dohled, který musí být pravidelně posilován lehkými mobilními kamerami,“ připomněl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V současné době se městský kamerový systém skládá z 51 kamer, včetně tří lehkých mobilních, které dohlížejí na dění v Liberci. Podle Zámečníka je už teď v porovnání s ostatními městy systém nadstandardní. „Umístění nových kamer vychází z takzvaných 10 problémů Liberce, kde bezpečnost bylo podle občanů potřeba řešit právě na Fügnerce. Tímto způsobem vycházíme těmto požadavkům vstříc,“ dodal Zámečník.

Data, na která primátor odkazuje, vzešla z veřejné ankety na vytvoření Pocitové mapy. Lidé v roce 2016 zakreslovali do mapy Liberce místa, ve kterých se mimo jiné necítí bezpečně. „Minimálně mě to donutilo zamyslet se nad tím, kudy chodím třeba v noci nerad a která místa v Liberci jsou pro ostudu,“ řekl tehdy Deníku student Petr Koutný, který se do projektu zapojil spíš ze zvědavosti než že by očekával, že se něco změní.

Podobnou motivaci měla také maminka na mateřské Karolína Soukupová. „ Jsem zvědavá, která lokalita z té mapy vyleze jako nejhorší. Osobně vnímám negativně celou čtvrť kolem Papírového náměstí, okolí Barvířské, Orlí… Je to centrum města, ale je to tam horší než na periferii,“ uvedla Soukupová.

Po vyhodnocení výsledků vzešla z ankety jako nejvíce problematická lokalita právě stanice MHD v dolním centru města. Nové kamery podle ředitele Městské policie Liberec Ladislava Krajčíka zvětší zorný úhel dohledu a nabídnou lepší technologii.

„Panoramatické kamery jsou moderním zařízením, které proti běžným dohledovým kamerám nevyžaduje aktivní směrování a zoomování, ale snímá celou situaci s pomocí několika objektivů v úhlu 270 stupňů a následně záznam spojuje do jednoho obrazu. Tím je sníženo riziko nesprávného pohledu kamery, což je velmi účelné tam, kde dochází k různým incidentům na odlišných místech,“ vysvětlil Krajčík.

Liberec na pořízení nových kamer získal 550 tisíc korun z fondu Ministerstva vnitra ČR. Celkové náklady jsou 712 024 korun. Rada města zároveň schválila výjimku, aby mohla zakázku na pořízení dvou panoramatických kamer včetně příslušenství a jejich zprovoznění zadat na přímo společnostem TELMO a Liberecká IS. Jedním z důvodů byla snaha vyloučit kybernetická rizika plynoucí z použití nevhodných technologií.