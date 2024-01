Samotný objekt je starý více než sto let, je podsklepený a má půdu. V Libereckém kraji dále plánuje Česká pošta nabídnout k prodeji nemovitosti v Jablonci nad Nisou, v Liberci v ulicích 28. října a Vojanova, a v Rokytnici nad Jizerou. „Žádné další větší zásahy do stávajících poboček v Liberci v tuto chvíli naplánovány nejsou,“ doplnil.

V minulosti se do aukce nezapojilo město Liberec a nemá to v plánu ani v té nadcházející, která se v elektronické podobě uskuteční v úterý 23. ledna. Podle náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adama Lenerta (ANO) je ale cena vysoká.

Ten měl příležitost nahlédnout dovnitř a dům podle něj není v dobrém stavu. „Objekt nedisponuje velkým pozemkem. A když to srovnáme s loňskou koupí domu s šesti byty a velkým pozemkem Na Žižkově v Rochlici za 12,5 milionu korun, který je blíže k centru města, tak ta cena je neadekvátní,“ zdůraznil.

V okamžiku, kdy by cena byla nižší, uvažovali by o případné koupi, jelikož rada města se může zúčastnit e-aukcí. Roli hraje i fakt, že dům je jednak potřeba rekonstruovat, tak i předělat vnitřní prostory. Problém představuje i parkování. „Předělat objekt na byty bez vlastních stání není rozhodně ideální,“ dodal s tím, že by si uměli v domě představit knihovnu či další občanské vybavení.

Česká pošta se navíc rozhodla podpořit prodej nepotřebných nemovitostí pomocí marketingové kampaně, která běžela až do konce loňského listopadu v celostátních denících. „Veřejnost seznamujeme s nabídkou nemovitostí určených k prodeji pravidelně, a to prostřednictvím webových stránek České pošty či realitních webových portálů,“ uvedl manažer útvaru správy majetku České pošty Jiří Valečko.

A zatímco tento dům čeká na nový začátek, bývalá pobočka pošty na libereckém sídlišti Kunratická se proměnila v re-use centrum, které zde od loňského října provozuje Nábytková banka Libereckého kraje.

Její pracovníci ve vlastní režii a svépomocí prostory upravili. Využili nejen původních příček poštovních přepážek, ale i původní vybavení poštovní pobočky a veškerý materiál, aby neplýtvali prostředky. Oprav se dočkala i podlaha. „Otevření re-use obchůdku přispělo k oživení zdejšího komunitního života. Každý má možnost si cestu k nám najít, když ji bude hledat,“ podotkla ředitelka nábytkové banky Jitka Večerníková.

V samotném Liberci zaniklo šest poštovních poboček z celkových dvanácti. Největší vlnu nevole mezi občany vyvolalo zrušení pošty v obchodním centru Globus Liberec. Mezi její výhody patřila totiž hlavně dlouhá otevírací doba i o víkendech. Jako reakce na rozhodnutí České pošty vznikla i petice, se záchranou neuspěli ani liberečtí zastupitelé.

Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou.

„Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ dodal generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

