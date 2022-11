V čele Liberce nyní stojí koalice Starostů pro pro Liberecký kraj (SLK) společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ANO, ODS a Pirátů a nyní představili své priority. "Vše, co jsme promítli do programového prohlášení, jsme rovnou porovnali s rozpočtem a finančními možnosti města tak, aby byly naše plány reálné. Rozdělili jsme je do skupin a je to tak trochu i plán práce každého náměstka. Na všem jsme našli shodu," uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Podle jeho náměstkyně Šárky Prachařové (ANO) je plán na další čtyři roky hodně o spolupráci. "Snažili jsme se, abychom se dostali finančně do reálných cílů a aby ve výhledovém rozpočtu nebyly věci, na které nebudeme mít. I proto jsme prohlášení ladili tak dlouho," doplnila Prachařová s tím, že se současně řešily i možnosti, kde na jednotlivé projekty například získat dotační podporu.

Domovy důchodců chybí, města reagují. Hrádek už začal stavět, Liberec se chystá

To, co chce město v nadcházejících letech udělat, je rozděleno do devíti částí, podle počtu náměstků, kterých je osm, přičemž primátor má rovněž svůj resort. "Myslím si, že nastavení je takové, abychom všichni zvládli práci. Rozdělení je udělané tak, že by to mělo být znát na fungování celé radnice," poznamenal lídr ODS a náměstek primátora Petr Židek.

Nové byty i více peněz na nápady lidí

V programu je celá řada velkých projektů a navazuje se na už rozběhlé plány. Město má v úmyslu ale také více vyjít vstříc lidem, kteří v něm žijí. Nové vedení například slibuje, že nebude obyvatelům Liberce zvyšovat daň z nemovitosti, má v plánu finančně podpořit fungování osadních výborů nebo každý rok rozdělit na projekty, které vzejdou od obyvatel v rámci participativního rozpočtu, rovných deset milionů korun. Dosud dávalo pět milionů jednou za dva roky.

"Můj osobní cíl je v rámci participativního rozpočtu vylepšit komunikaci směrem k občanům a vizualizovat projekty, aby bylo vidět, jak se vyjádřily jednotlivé odbory a v jaké fázi projekty jsou," uvedl náměstek primátora Jan Hruška (Piráti). Do rozhodování o důležitých plánech města by se měli zapojit i občané.

Přestavba za 50 milionů. Tržní náměstí a Pastýřskou v Liberci čeká velká proměna

Počítá se také se zvyšováním počtu městských bytů, které Liberci citelně schází. "Příští rok se dokončí Na Žižkově sociální bydlení. Chceme pokračovat v městské výstavbě i dál a na budování nových bytů hledat dotační tituly a připravovat s Kanceláří architektury města další nové projekty. Jedno z perspektivních míst je třeba Papírové náměstí," poznamenal Hruška, do jehož kompetencí bydlení spadá.

Oprava Uranu i lepší sportoviště

Pokračovat se bude v už nastartovaných projektech, například postupné výstavbě dalších částí městského okruhu. Město se opět pokusí zahájit opravu budovy Uranu. Pokud se podaří najít zhotovitele a dotáhnout ji do finále, má v úmyslu tam přestěhovat zázemí autobusového nádraží. Z něj by tak konečně mohly zmizet ostudné stavební buňky, které nyní slouží jako zázemí autobusáku.

Investice mají jít i do sportovní oblasti. Milovníci rychlých prken se mohou těšit na modernější skatepark, vzniknou další workoutová hřiště a zaměřit se chce vedení i na rozvoj sportovního areálu ve Vesci.