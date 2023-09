„Celkem zde ve vícero fázích vznikne až 500 bytů všech velikostí, od malých 1+kk až po velké mezonetové byty, dále pak více jak 5000 metrů čtverečních kanceláří a v parteru objektu téměř dalších 5000 metrů čtverečních pro obchodní plochy a restaurace. V tuto chvíli je dokončována první fáze s více jak stovkou bytů, které prvním klientům budou předávány na přelomu roku,“ řekl Deníku manažer prodeje z Klientského centra Nový Perštýn Lukáš Kobrle. První byty byly nabídnuty na podzim před dvěma lety a téměř obratem byly vyprodány. „Mezi lidmi panuje enormní poptávka a nyní už registrujeme zájemce o další fázi, kterou bychom rádi zahájili ihned po dokončení nyní rozestavěné etapy,“ dodal.

Celkové investiční náklady na realizaci projektu Nový Perštýn přesáhnou 4 miliardy korun. Investorem projektu je společnost LIC, která spadá do holdingového uskupení LIF GROUP působícím na českém trhu od roku 1991. Výstavbu projektu zajišťuje stavební společnost Syner. „Čtvrť Perštýn je atraktivní a velmi zelená část města pod Ještědem. Díky své poloze nabízí veškeré nezbytné zázemí pro bydlení, současně disponuje perfektní dostupností na všechny hlavní dopravní tahy, včetně hromadné dopravy. Umístění objektů ve svahu nad centrem rovněž přináší atraktivní výhledy jak na město, tak například i na Ještěd a panoramata Jizerských hor,“ vyjmenoval výhody Kobrle.

Stavební ruch panuje i v původně průmyslové části Liberce, a to ve čtvrti Františkov, kde v loňském roce odstartovala v brownfieldu položením základního kamene výstavba bytových domů pod názvem Zahrada Gallas, která nabídne především byty pro rodiny s dětmi. Zarostlou plochu se zbytky starých budov nahradí do dvou let první etapa družstevního bydlení, která svým názvem odkazuje k historii a zakladateli čtvrti hraběti Franzi Clam-Gallas. Patronkou projektu se stala jeho pravnučka Agathe Maria Széchényi, která věnovala do zakládající schránky pamětní medaili.

V říjnu začnou družstevníci stavět etapu číslo dvě. V projektu se navíc otevře plně vybavený byt, který nabídne zájemcům přesnější představu o stylu bydlení v nové čtvrti pojmenované po zakladateli Františkova. Projekt Zahrada Gallas staví společně Coop Development, Ungelt Partners, Stavební bytové družstvo Sever a Stavební bytové družstvo Praha. „Nabídka nových bytů v blízkosti centra Liberce je velmi malá, právě pro rodiny s dětmi. Družstevní bydlení stále patří mezi výhodnější formu vlastnictví, kdy stačí složit 20 % z ceny bytu a úvěr si bere celé družstvo,“ informoval Petr Černý ze Stavebního bytového družstva Sever.

Výstavba družstevních bytových domů z pera prestižního anglického architektonického studia Chapman Taylor vychází z prvorepublikových činžovních vil typických pro Liberec. Projekt dotvořilo studio Třiarchitekti pod vedením Davida Mareše. Jednotlivé domy budou maximálně šestipodlažní s ustupujícím sedmým patrem s pětačtyřiceti byty. Odborníci také vyčistí místem protékající Františkovský potok, který se stane součástí zahrady, do které jsou domy zasazeny.

Na pozemku vznikne hřiště, grill pointy, místa pro jógu a odpočinek a mnoho dalšího. V první etapě vzniká na Františkově čtyřiadevadesát družstevních bytů. Ve druhé pak stavebníci dokončí do konce roku 2025 dalších sedmasedmdesát bytů. „Chceme postavit místo, které nebude žádným anonymním sídlištěm. Domy obklopí zahrada pro odpočinek místních obyvatel,“ zdůraznila Anna Ježková za Coop Development.

Novou tvář dostávají i liberecké tiskárny. Z dříve chátrajícího areálu v centru města vzniká moderní čtvrť, která nabídne netradiční bydlení s příběhem a zároveň nebytové prostory. Obnova probíhá po etapách. Počítá se i s výstavbou nefunkčního komínu o výšce 25 metrů, který dotvoří industriální atmosféru. Bytové jednotky vzniknou jak v patrech vil, tak i v bývalých industriálních budovách. Zde se bude jednat o dispoziční řešení 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk a penthausové 5+kk. Areál je výškově členěn na patra, jednotky v nižších patrech disponují předzahrádkami a terasami, ve vyšších pak lodžiemi a ocelovými balkóny zavěšenými z fasády.

Industriální styl podtrhují ikonická okna prohloubená na úroveň podlahy. „Areál strádal více než patnáct let. Když jsme ho koupili, byl v dezolátním stavu. Chtěli jsme zachovat genius loci místa, proto jsme se rozhodli zachovat historickou architekturu a skloubit ji s modernou,“ zdůraznil pražský developer a investor Jan Konhefr s tím, že přeměna si vyžádala stovky milionů korun a její kompletní dokončení odhaduje na přelom let 2025 a 2026.

Mezi další developerské projekty v Liberci patří například rezidenční bydlení Tři věže či bytový dům Výhledy Liberec.