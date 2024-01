„Nabídka využití jízdného do MHD zdarma v kombinaci s parkovacím lístkem bude pro cestující platit sedm dní v týdnu. V praxi řidič po zaparkování automobilu zmáčkne v automatu MHD tlačítko č. 3 za 0 korun a při případné kontrole se prokáže parkovacím lístkem i touto nulovou jízdenkou,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták (Starostové pro LK).

Stavbu, která má zelenou střechu odpovídající současným ekologickým trendům, spravuje Krajská správa silnic Libereckého kraje. Parkovací dům funguje v režimu 24/7. Šestipodlažní budova má dva vjezdy a výjezdy, jeden zdola od obchodního centra Forum, druhý z Náchodské ulice ve čtvrtém nadzemním podlaží. „K dispozici mají uživatelé dvě rychlé a čtyři klasické dobíječky pro elektromobily. Současně jsou připraveny k osazení dobíječkami ještě další čtyři místa. Parkovací dům má také dobíječky pro elektrokola,“ přiblížil vybavení náměstek náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík (Piráti).

Stavba v srdci Liberce vyvolala u některých smíšené pocity. Kritikou na nový parkovací dům nešetří opoziční zastupitelé krajského města. Vidí v něm mimořádně hloupou investici. „Předně je třeba zpochybnit myšlenku, že řidiči budou z tohoto parkovacího domu přestupovat na tramvaj. Nedává přeci smysl, aby někdo zaparkoval v samotném centru města, a následně odjel tramvají někam na jeho okraj,“ zdůraznil liberecký zastupitel Jindřich Felcman (Zelení) s tím, že sto míst tak úplně zbytečně zavléká do centra další auta. „Jde o jednoznačný podvod, aby se využily evropské dotace původně určené pro mnohem smysluplnější dopravní řešení,“ dodal.

Rovněž mu vadí přesun zastávky Rybníček směrem k obchodnímu domu Forum. Tím se měla naplnit podmínka dotace spočívající v tom, že je možné podpořit parkovací domy P+R, pokud jsou maximálně 200 metrů od zastávky městské hromadné dopravy. S tím ale nesouhlasí náměstek hejtmana Miklík. „Myšlenka přesunu tramvajové zastávky vznikla dříve než myšlenka parkovacího domu. Na obě strany, jak k terminálu městské hromadné dopravy Fügnerova, tak na Rybníček, jsme podmínku dotace splnili,“ podotkl Miklík. Nová nástupní zastávka pro linky č. 2 a 3 směr Lidové sady a linky č. 5 a 11 ve směru Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou bude fungovat od 3. ledna od rána.

Parkovací dům postavilo sdružení Metrostav DIZ a OHLA ŽS. Výsledná cena díla po uzavření sedmi dodatků ke smlouvě činila 246 052 489,77 korun včetně DPH. Podle liberecké zastupitelky Anny Kšírové (Liberec otevřený lidem) se jedná o extrémně vysoké náklady. „Zatímco náklady na novostavbu bytu dnes vychází zhruba na 65 000 korun za metr čisté podlahové plochy bytu, „ubytování“ pro auta je zde ještě o čtvrtinu dražší. Za takové situace je paradoxní, že si Liberecký kraj volí jako investiční prioritu zrovna takto vyprojektovaný parkovací dům,“ zamyslela se.

Na výstavbu parkovacího domu naváže projekt kultivace okolí sídla krajského úřadu. Projekt počítá se zpřístupněním řeky a jejím včleněním do veřejného prostoru. Liberečané získají možnost sejít až k řece, která bude začleněna do veřejného prostoru. Náplavku budou tvořit schodišťové stupně vhodné k sezení. Vyroste zde nový park i dětské hřiště s herními prvky. „Součástí bude i stánek s občerstvením, jedná se o dřevostavbu. Doplňovat ji bude veřejná toaleta,“ přiblížil spoluautor projektu David Pavlišta ze studia re: architekti. „Liberecký kraj zde dlouhodobě ten prostor zanedbával. Pokud by se dožilé panely za zlomek ceny nahradily novým povrchem a sousední parčík se dal do kupy, výsledek bude takřka totožný. Za zlomek nákladů,“ dodal Felcman.