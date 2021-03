Po Velikonocích bude pro občany Liberce přístupné nové sběrné místo pro odkládání odpadu v Londýnské ulici za čistírnou odpadních vod.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vladimír Šťastný

Otevřeno bude od pondělí do soboty od 8 do 16:30 hodin. Po příjezdu do areálu sběrného místa se bude každý občan, tak jako na sběrném dvoře v Ampérově ul. muset prokázat občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Liberci. Sběrné místo bude sloužit pouze provizorně do doby, než město vybuduje oficiální sběrný dvůr s Re-Use bazarem a případně i kompostárnou.