Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) Liberec provozuje vlastní ošacovací středisko, kde na více než sto metrech čtverečních má k dispozici důkladně roztříděné oblečení určené pro pomoc potřebným. Aktuálně se potýká s nedostatkem zimního oblečení, a tak se obrátil spolek s prosbou o pomoc na veřejnost.

Ilustrační foto | Foto: Hedvika Drenčeni

„Když jsme uveřejnili výzvu na poslední chvíli, nebyla šance zboží doplnit v dostatečném množství. Proto jsme se rozhodli začít dříve, abychom se stihli předzásobit. Sami nikdy nevíme, kdy uhodí ty první mrazy,“ osvětlil ředitel libereckého spolku ČČK Ondřej Hradec.

Lidé mohou darovat zimní bundy, kalhoty, boty, čepice, kabáty, rukavice a další vhodné oblečení na zimu, a to pánské i dámské. Darované ošacení by mělo být čisté, neroztrhané a odpovídat současné době jak ve střihu, tak i v materiálech. Oděvy z dědictví po prarodičích jsou neupotřebitelné. „Zpravidla bývá oblečení ve většině případů použitelné. Samozřejmě se stává i to, že některé dary se použít už nedají a likvidují se,“ upřesnil ředitel.

Pomoc míří sociálně potřebným osobám. Bezúplatný výdej obnošeného ošacení je uskutečňován na základě předložení písemné žádanky zpravidla orgánu státní správy nebo samosprávy nebo jiných spolupracujících organizací. Ostatní si mohou pořídit oblečení za symbolický poplatek, výtěžek pak putuje na zajištění provozu ošacovacího střediska. „Každý rok vyrážíme s městskou policií do lokalit, kde žijí lidé bez domova a snažíme se jim nabízet potřebné věci,“ dodal Hradec.

Ošacovací středisko sídlí na adrese Palachova 504/7, jeho otevírací doba je pondělí až čtvrtek od 9 do 13 hodin a pátek od 9 do 12 hodin. Před vchodem stojí sběrný kontejner, do kterého lze oblečení vložit i v časech mimo otevírací dobu.