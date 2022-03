„Každoročně věnujeme velkou energii a péči opravování komunikací. Je to samozřejmě nevděčné, neboť jsou s tím spjaty uzavírky a komplikace v dopravě, ale udělat se musí,“ okomentoval Jiří Šolc, náměstek libereckého primátora, do jehož gesce opravy vozovek spadají. Město Liberec již zveřejnilo seznam letošních oprav, které zahrnují ve velké míře tak zvané sdružené investice, kdy není obnoven pouze povrch silnic a chodníků, ale oprav se dočká i veřejné osvětlení nebo inženýrské sítě.

„Nyní už běží například oprava Jiskrovy ulice, kde se nám daří používat naše městské materiály, jako například žulu a vypadá to tam moc hezky,“ upozornil Šolc. Zde je kvůli pracím silnice zcela uzavřena, a to až do konce května. Neprůjezdná bude také ulice Františkovská a Slavíčkova, kdy v první jmenované už práce začaly a ve druhé začnou v polovině dubna. Opravený bude vodovod, plynovod, osvětlení a povrchy. Úplná uzavírka se dotkne rovněž Šlikovy a Tylovy ulice, kde budou dělníci pracovat ve třech etapách až do září.

Dočkají se také obyvatelé Ondříčkovy ulice, kde se počítá zejména s opravou opěrné zdi a také tu obnoví osvětlení, i zde musí od dubna do října lidé počítat s úplnou uzávěrou.

Zdroj: Deník

Vodovod i kanalizaci a rovněž povrchy opraví také ve Vrbově a Čížkově ulici a dočkají se i lidé v ulici Fučíkově. Tam je v plánu rekonstrukce plynovodu s následnou opravou povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. I tady si opravy vyžádají úplné zneprůjezdnění ulic. Na seznamu naplánovaných oprav jsou dále ulice Purkyňova, Javorová a Slovanské údolí. Město se chce pustit do oprav také roky problematické Sněhurčiny ulice a Heřmánkové.

Rekonstrukce se nevyhnou ani významným dopravním tepnám města. Uzavírky se dočká Sokolská ulice, kvůli opravám vodovodu a plynovodu v křižovatce s ulicí Pastýřskou. Tyto práce se budou koordinovat s dlouho avizovaným vybudováním parkoviště P + R v Pastýřské ulici. „Sokolská ulice je jedna velká hrůza, je o tam jak na houpačce. Těším se taky až bude nová Pastýřská, pomůže to dopravě ve městě, ta ale v plánu nějak zatím není,“ říká řidič Petr Tylc. V souvislosti se stavbou parkoviště v Pastýřské dojde k částečné uzavírce Ruské ulice a Tržního náměstí.

„Věc, která bude ve městě velmi složitá, ale městu pomůže, bude zkapacitnění křižovatky Žitavská a Švermova,“ upozorňuje Šolc. Tady by měli řidiči počítat z částečnou uzávěrou od dubna do srpna.

Liberec se v současnosti vypořádává i s opravami mostů na silnici I/35, které jsou v režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Jsem rád, že první dny uzavírky I/35 se nenaplnily černé scénáře, že Milada Horáková bude ucpaná prakticky celý den. Vypadá to, že mimo nejabsolutnějších špiček, kdy je to zacpané tak jako tak, je tam doprava zatím plynulá. Doufám, že se zásadně nezhorší,“ poznamenal náměstek Šolc. V režii ŘSD je i další plánovaná rekonstrukce Jablonecké a Tanvaldské ulice, v úseku od ulice Hedvábné po ulici Nová Ruda.

V plánu má město i opravy, na které získalo dotace. Zvýšit bezpečnost by měly úpravy přechodů pro chodce a semaforů v Blažkově ulici, Na Pláni a v Lipové ulici. V rámci regenerace sídliště Ruprechtice také budou opravovány chodníky, místní komunikace a přilehlé parkovací plochy.