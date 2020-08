Tradiční podzimní úklid chystá liberecký magistrát. Probíhat bude svoz velkoobjemového odpadu, odpadu ze zeleně, svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

"Podzimní úklid bude zahájen v pondělí 7. září a potrvá až do 27. listopadu. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů," uvedl liberecký magistrát.