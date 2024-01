To, po čem toužila mnoho let řada Liberečanů, se stalo skutečností. Cestující mohli v pondělí 29. ledna poprvé využít novou autobusovou linku městské hromadné dopravy, která vede okolo Krajské nemocnice Liberec (KNL) a EUC Kliniky Liberec v Klášterní ulici.

Okružní linka číslo 40 obsluhuje zdravotnická zařízení, autobus zajíždí k liberecké nemocnici a k EUC Poliklinice Liberec. | Video: Jiří Louda

V pracovní dny je linka v provozu od 5:20 do 17 hodin v intervalu 20 minut. O sobotách, nedělích a státních svátcích bude linka jezdit od 12:30 do 17:30 v intervalu 30 minut.

„Autobus s označením 40 odjíždí z terminálu Fügnerova ze stanoviště číslo 8, které je společné pro linky číslo 15 a 19. Dalšími zastávkami jsou Šaldovo náměstí, Nemocnice, Klášterní a Poliklinika, ze které linka pokračuje zpět přes zastávku Šaldovo náměstí do terminálu Fügnerova,“ informoval Tomáš Krebs z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Zastávka u nemocnice na Husově ulici bude prozatím umístěna mezi vjezdem u porodnice a základnou záchranné služby, „Později se přesune k hlavnímu vchodu, kde bude vybudován nový zastávkový záliv s přístřeškem pro cestující. Nově bude linka zastavovat v Klášterní ulici, přímo naproti poliklinice,“ doplnil.

Přínosem nově zavedené linky je především kratší docházková vzdálenost do areálu nemocnice a polikliniky. Uvítají ji zejména pacienti se zdravotními komplikacemi, pro které jsou obě zdravotnická zařízení pěšky a do kopce mnohdy obtížně dostupná. „Autobusová linka k nemocnici bylo naše dlouhodobé přání, které teprve nyní s realizací nového Centra urgentní medicíny může být naplněno. Mám radost z toho, že nejen lidé s pohybovými potížemi získají komfortní a častý spoj do nemocnice,“ dodal náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Novostavba zdravotnické školy v Liberci vyjde na 630 milionů. Soutěž začala

Mezi první cestující patřila sedmasedmdesátiletá paní Jarmila, která vystoupila na zastávce Nemocnice. „Jsem za to strašně ráda. To, že autobus jezdí k nemocnici, mi ušetří moje bolavé nohy a hlavně čas. Dřív jsem jezdila tramvají a pak se šplhala z ulice 5. května do kopce. Tomu je díky Bohu konec,“ netajila nadšení liberecká seniorka. „Lepší pozdě než nikdy. Byla to ostuda, že jsme neměli přímé spojení k nemocnici,“ podotkl LIberečan Milan.

Po plánované novince řadu let volali nejen obyvatelé města pod Ještědem, ale samotná liberecká nemocnice. „Po mnoha letech nepochopitelných odkladů a laxnosti to je krok, který skutečně pacienti přivítají. Oceňujeme komunikativnost a vstřícnost dopravního podniku, který při stanovování jízdního řádu bere v potaz potřeby zaměstnanců naší nemocnice,“ zdůraznil mluvčí KNL Václav Řičář.

V nemocničním areálu navíc aktuálně roste Centrum urgentní medicíny, které představuje jedno z největších zdravotnických investic za více než tři miliardy korun. V budoucnu zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice.

A není to jediná změna v rámci městské hromadné dopravy. Od začátku ledna došlo k přesunu tramvajové zastávky Rybníček pro linky č. 2 a 3 směr Lidové sady a linky č. 5 a 11 ve směru Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou směrem k obchodnímu domu Forum Liberec. Časem zde vyroste i přístřešek a automat na jízdenky. Z technických důvodů jsou až do odvolání zastávky linky č. 14 a 600 u Globusu posunuty do výstupních zastávek.