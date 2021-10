Zájem o byty je v Liberci velký, a to i přesto, že ceny nemovitostí nadále rostou. Bytové jednotky a apartmány si často najdou kupce ještě předtím, než budovu stavaři dokončí.

To je příklad aktuálně vznikajícího komplexu Rezidence Liliová, který roste v centru města. Dům je navržen s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Celkem tam bude 28 bytů, z nichž už je 10 prodáno a řada dalších je rezervována. Nejmenší bytová jednotka má 40 metrů čtverečních a stojí okolo 3,6 milionu korun. Největší apartmány s plochou 120 až 130 metrů čtverečních vyjdou kupce na 12 až 13 milionů korun.

„To, že už máme skoro třetinu bytů prodaných a budova ještě nestojí, je pro nás dobrá zpráva. Navíc to ukazuje, že je na trhu stále bytů nedostatek a lidi o ně mají zájem. Hlad po nových bytech tady stále je. Lidi, co mají peníze, je raději uloží do nemovitostí. Byt tady bude stále, ale peníze na účtu mohou ztratit hodnotu,“ řekl prodejce bytů v Rezidenci Liliová Martin Gadas.

Developerem tohoto projektu je Stavební bytové družstvo Sever, které budovalo také tři nové bytové domy v dolním centru Liberce nedaleko krajského úřadu. Komplex nabízí celkem 114 bytů. Nachází se ve třech věžích, které jsou mezi sebou propojené dvěma obytnými „krčky“ a dvoupatrovým krytým parkovištěm. Náklady na výstavbu komplexu přesáhly 507 milionů korun. Jelikož šlo o družstevní bydlení, zájemci při vstupu do družstva museli složit alespoň 25 % pořizovací ceny bytu. Zbývající část budou hradit družstvu formou měsíčního nájemného po dobu 25 let.

Byty, které si zatím zájemci nemohou prohlédnout, se prodávají i v areálu bývalé tiskárny v centru města. Celkem tam má vyrůst 185 bytů a nebytových prostor s místem pro galerii, kavárnu, cukrárnu, fitness a jiné provozy občanské vybavenosti. Z aktuálně nabízených bytů, kterých je asi 40, je jich už polovina zarezervována. Cena se pohybuje od 3,3 milionu za 1+kk do 10,7 milionu za 5+kk.

„Jsme se zájmem spokojeni. Situace na trhu je taková, že zájem lidí je. Jsou příznivé podmínky a ti, co mají hotovost, chtějí investovat,“ řekla Markéta Čiperová, která byty v Tiskárně Kristiánov prodává. Dodala, že obavu z konkurenčních projektů nemají. „Kontaktují nás specifičtí klienti. Nejde totiž o typickou novou zástavbu. Máme výjimečnou technologii a renomovanou architektonickou kancelář O-VA, která vtiskla projektu ojedinělý vzhled,“ uvedla Čiperová.

Zmiňovaná technologie se týká snížení energetické náročnosti budov. „Všechny byty budou vybavené rekuperací vzduchu a podlahovým topením. Na střechách budou fotovoltaické panely s napojením na bateriové úložiště. V rámci alternativních technologií bude instalována kogenerační jednotka s produkcí elektrické energie a tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Areál disponuje dešťovou jímkou, díky které budou v areálu zavlažovány stromy, trávníky a tato voda se také bude používat pro splachování toalet v bytech,“ popsala plány Čiperová. Cílem opatření je snížení měsíčních provozních nákladů a ochrana životního prostředí.

Dalších 400 bytů by v následujících letech mělo vyrůst v díře na Perštýně. V několika fázích tam vyroste úplně nová čtvrť zahrnující moderní bytové domy, obchody, služby a kanceláře, spolu s veřejným prostorem a parkem. Na okraji Liberce pak Syner group plánuje za 3 miliardy postavit Novou Kunratickou, kde má najít domov 1 400 lidí. Firma plánuje v několika etapách postavit okolo 650 bytů, mateřskou školu, dům pro seniory nebo třeba rychlonabíjecí stanici pro elektromobily.

Největší plánovaný projekt je moderní čtvrť s tisícovkou bytů na devítihektarovém pozemku, kde kdysi stávala Textilana. Podle Petera Winkelmana, předsedy správní rady společnosti MEI, která pozemek vlastní, se pohybují celkové náklady okolo čtyř miliard korun. Stavět by se ale mělo postupně. „Stavba by mohla být zahájena do dvou let s tím, že první byty by mohly být hotové za čtyři roky. Celý projekt by pak měl být dokončen v horizontu deseti let,“ uvedl pro Deník Winkelman.