Největší změnou je přidání nové trasy, která povede v okruhu z Fügnerovy kolem bazénu a pivnice u Jelena na Ruprechtické náměstí a přes Vrchlického, Letnou, Pavlovice dále do Růžodolu, Na Malé náměstí a přes Benešovo a Šaldovo náměstí zpět na Fügnerovu. Výrazně se také zkrátí časy dojezdů.

„Zatímco nyní jedeme noční linkou z Fügnerovy do Františkova 36 minut, tak od ledna to bude pouhých 6 minut, do Pavlovic místo 38 minut pojedeme už jen 17 minut. Pouze do Vratislavic nad Nisou se jízdní doba prodlouží z 8 minut na přijatelných 16 minut. To je dáno otočením směru jízdy noční linky, jelikož ze získaných dat vyplývá, že do Doubí a Vesce cestuje více cestujících než do Vratislavic,“ popsal Král. Noční linky budou mít čísla 91, 92, 93 a 94 a budou odjíždět každý den vždy v 0.20 hodin v terminálu na Fügnerově.

„Chceme, aby lidé měli možnost cestovat z centra města i v nočních hodinách a považujeme provoz nočních linek za standard, který k hromadné dopravě ve městě patří. Náklady na jejich provoz jsou asi 170 tisíc korun, což není astronomická cena. Doufejme, že budou cestující spokojeni,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Ceny zůstanou stejné

Noční linky týdně využívá asi tři sta cestujících. Nejčastěji se jimi dostávají lidé v noci z centra, kde byli za zábavou. „Vždycky, když jezdíme do města večer s kamarádkami posedět, spoléháme na autobusy. Jezdit autem je hloupost, když si chce dát člověk víno, a jít pěšky přes město není nic, co bych vyhledávala. A taxíkama nejezdím. Že pojedou autobusy kratší dobu, je skvělé, alespoň cestou neusnu,“ zmínila studentka Kateřina Nováková, která noční spoje nárazově využívá.

Jízdné bude u nočních linek stejné jako dosud, ostatně v celé MHD v Liberci zůstanou ceny i v příštím roce zachovány a zdražovat se nebude. „Nebude se měnit ani rozsah služeb, ani ceny jízdného, a to i přesto, že se změnil plán kompenzací na rok 2023,“ potvrdil náměstek Šolc. To znamená, že město bude muset na provoz autobusů, kde ceny nyní zvyšují zejména stoupající náklady za naftu a zemní plyn a v případě tramvají za elektřinu, připlatit více.

„Kompenzace ztráty za provozování MHD je pro příští rok plánovaná ve výši 442 milionů korun a bude rozúčtována podle skutečných cen pohonných hmot, kdy zejména ceny plynu CNG a elektřiny jsou obtížně odhadnutelné, byť jsou zastropované vládou. Je jasné, že aktuálně upravený plán výrazně ovlivnily ceny elektrické energie a plynu a také opravy majetku ve správě dopravního podniku. Nový plán odhadu kompenzací je zapracován do projednávaného návrhu rozpočtu pro rok 2023,“ dodal Šolc.

V letošním roce byla výše kompenzace ztráty 360 milionů korun. Provoz dopravních prostředků liberecké MHD se tak v nadcházejícím roce zdraží nejméně o 82 milionů korun.