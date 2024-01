Do Liberce přišli před dvěma měsíci z Děčína a dočasný domov našli v ruině, která zůstala po likvidaci areálu Textilany. „Jsme rádi, že nás zima zastihla až tady a ne třeba v České Lípě, tam není tolik míst, kde se může člověk schovat před mrazy,“ svěřil se Deníku Daniel, který se bez domova ocitl poté, co se rozhádal s rodiči a raději odešel. David sklouzl do spirály, když ztratil peněženku a doklady a musel se vrátit z Německa do Čech.

Oblečení a spacáky si odnesli i další tři jejich „spolubydlící“, kteří se po jejich vzoru osmělili a přišli. „Pane, potřeboval bych ponožky. Máte?“ zněl dotaz jednoho z trojlístku s lehký slovenským přízvukem. Ani on neodešel s prázdnou a jediná žena se radovala z čepice a dámského kabátu. Jak sami přiznali, každou středu chodí do denního centra Naděje, kde mohou bezplatně využívat základní zdravotní péči.

Po první úspěšné zastávce Českého červeného kříže následovala druhá, opět v areálu bývalé Textilany, kde vyrostlo menší „stanové městečko“. Nabídku pomoci využili dva místní, kteří se hned oblékli do teplého oblečení. „Nedělej herečku a vezmi si to,“ povzbuzoval jeden z mužů svého kamaráda. „O Naději víme, ale chodíme do libereckého K-centra,“ podotkl druhý z nich a odnášeli si dary do přístřešku.

Liberec se v tomto inspiroval úspěšným projektem z Plzně. Město zde ve spolupráci s Červeným křížem, městskou policií a organizacemi působícími v sociální oblasti poskytuje službu už déle než rok přímo v terénu. „Poskytovat základní ošetřovatelskou péči a základní zdravotní poradenství v terénu, kde se lidé bez domova zdržují, je i naším cílem. Zatím nám ale chybí sanitní vůz, ve kterém bychom přepravovali personál, potřebný materiál a případně i samotné pacienty. Budeme hledat možnosti jak ho získat, a službu tím zajistit,“ sdělila náměstkyně primátora pro sociální záležitosti statutárního města Liberce Martina Teplá.

„Je to naší ambicí a věřím, že se nám v letošním roce podaří péči rozšířit do terénu. Máme i podnět, jestli to nezkombinovat se zvěrolékařem. Někteří lidé bez domova mají i domácí mazlíčky, převážně tedy pejsky, tak bychom to do budoucna zkusili otestovat a vzít s sebou i veterináře,“ nastínila náměstkyně budoucí plány.

Noclehárna je beznadějně plná

Na teploty pohybující se pod bodem mrazu zareagovalo i denní centrum pro lidi bez domova Naděje, které se otevřelo i v noci. Reagovali tak na naplněnou kapacitu noclehárny. Přestože není vybavené a určené k účelu nocování, snaží se klientům poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Musí ale splnit základní podmínky jako například nenarušovat soužití s jinými lidmi či nebýt agresivní. Pokud jsou lidé silně znečištění a zapáchají, musí se umýt a převléct do čistého oblečení.

Lidem bez domova je v Naději k dispozici teplý čaj, případně polévka. Je možné využít také sprchy. „Nejsme schopni se současnými personálními možnostmi otevřít na více než pár dní. Kapacita zařízení určených pro lidi bez domova je dlouhodobě v Liberci nedostatečná. Noclehárna má k dispozici 32 lůžek. Plně zaplněná je už od léta. Plné jsou také Azylové domy organizace Speramus,“ popsal situaci vedoucí střediska Pavel Matějka.

Loni centrum Naděje pomohlo zhruba 300 lidem. „Každý den navštěvuje zařízení 20 až 40 lidí bez domova,“ upřesnil. Noční provoz je od 20 hodin do 7 hodin a mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou.

Podle Matějky přitahuje Liberec coby velké průmyslové město lidi z širokého okolí i sousedních zemí. Část lidí náročnou práci v místních továrnách nezvládne, někteří poté skončí na ulici a zůstávají zde jako bezdomovci, často bez prostředku na cestu zpět. Po ztrátě dokladů se jejich situace řeší ještě složitěji. K tomu se připojí problémy s alkoholem, drogami, psychiatrická onemocnění.

Někteří lidé bez domova navíc denní centrum v noci nevyhledají, protože se bojí zanechat bez dozoru místa, kde dlouhodobě bydlí. „V Liberci zvládáme řešit pouze lidi bez domova, kteří k nám přijdou. V Jablonci nad Nisou máme terénního pracovníka, který lidi bez domova vyhledává a navštěvuje v místech jejich pobytu,“ podotkl Matějka s tím, že některá města otevírají na zimu další zimní noclehárny, ale v Liberci se k tomu vedení města zatím neodhodlalo.

„Pokud by chtěl někdo pomoci, uvítáme především pánské oblečení jako spodní prádlo, ponožky, boty, trička, mikiny, svetry, bundy, kalhoty. Taky spacáky a deky,“ vyzval veřejnost Matějka.

Jak informovala náměstkyně Teplá, město má několik variant scénáře jak postupovat v případě velmi nevyhovujících klimatických podmínek. Mají vytipovaný jeden objekt, který by rádi do budoucna využívali pro tyto potřeby. „Řešíme, že objekt je zčásti pronajímán, a potřebujeme vymyslet jaký jiný adekvátní prostor nabídnout stávajícímu nájemci, abychom ho mohli mít prázdný a pracovat s ním tak, jak potřebujeme pro tuto cílovou skupinu,“ dodala.