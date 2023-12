Eleonorce jsou dva roky a šest měsíců a nepodstupuje žádnou léčbu ve formě léků. Aktuálně rodiče s dcerkou pravidelně cvičí za pomoci ortopedických, rehabilitačních, kompenzačních a zdravotních pomůcek, absolvují rehabilitační pobyty a navštěvují zájmové kroužky k podpoře pohybové aktivity.

„To je to jediné, co pro ni můžeme dělat. A i díky tomu dělá ohromné pokroky. Koukáme s otevřenou pusou, jak dokázal lék nemoc zastavit a jaký vliv má každodenní cvičení na Eleonorky pokroky,“ podotkla Trč Jakobi. „Pohybově je sice na úrovni 1,5 ročního dítěte, ale začala s pomocí opory aktivně obcházet nábytek a zároveň začíná ťapat s chodítkem, což je pro nás zázrak,“ doplnila.

Veškeré pobyty a terapie už nehradí zdravotní pojišťovna. Nikola Trč Jakobi se tak v minulosti rozhodla založit webovou stránku a sociální sítě Facebooku a Instagramu Vítr do plachet pro Eleonorku, kde popisuje životní cestu své dcery a její pokroky. Zájemci mohou zároveň přispět na sbírkový transparentní účet.

„Moc všem děkujeme za úžasnou podporu a pomoc, která naší celé rodině dává vítr do plachet při plavbě za plněním snu,“ ocenili podporu ze strany veřejnosti rodiče s tím, že jsou podporováni i prostřednictvím milých zpráv.

Loni navíc uveřejnila dopis, ve kterém se svěřila, jak se sama se vším pere. Vysvětlila v něm pocity, které zažívá a vyjádřila i strach z budoucnosti. Strach z nástupu do školky a do školy, aby ji děti přijaly. Aby věděly, že i s nemocí spinální svalové atrofie je Eleonorka bystrá, veselá, usměvavá holčička. „Strach ve mně stále zůstává, ale ohromně jsem se posunula v přijetí. Nikdy se nesmíříte s tím, že je vaše dítě nemocné, ale naučíte se fungovat. Už se nezaobírám otázkou, proč se to stalo zrovna nám. Chceme hlavně Eleonorce zajistit nejlepší budoucnost,“ popsala svůj nynější postoj.

A za co je v tomto roce nejvíce vděčná? „Určitě za to, kam jsme se za tu dobu od diagnózy dokázali dostat. Jsem vděčná za podporu od našich dárců a komunity. A v neposlední řadě jsem vděčná za to, kde žiji a jakou lékařskou péči tu máme. Slýchávám, že si na ni lidé často stěžují, ale my máme za sebou skvělou zkušenost,“ uzavřela vyprávění maminka Eleonorky.