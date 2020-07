Jedná se o opravy v ulici Sousedská. Opravy proběhnou v termínu od 27. července do 31. července. Půjde o úsek od železničního viaduktu po první kruhový objezd u OC Globus. Provoz bude řízen semafory kyvadlově.

Rozpis prací:

Ve směru od OC Globus

27.7. (17:00-21:00) – odstranění porušeného povrchu frézování velkou frézou

28.7. (17:00-21:00) – pokládka asfaltového betonu do vyfrézovaných obrazců

Ve směru do OC Globus

29.7. (17:00-21:00) - odstranění porušeného povrchu frézování velkou frézou

30.7. (17:00-21:00) - pokládka asfaltového betonu do vyfrézovaných obrazců

31.7. (17:00-21:00) – dokončovací práce, popřípadě frézování a pokládka asfaltového betonu