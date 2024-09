TECHNICKÝ/Á PRACOVNÍK/CE - autolakýrník/ce Další složky platu: -zvláštní příplatek ve výši 2 200,- Kč -osobní příplatek: nenárokové - (0,- až 4 000,-Kč dle hodnocení nadřízeného) Upřesnění pracovního poměru: - pracovní poměr na dobu určitou-po roce možnost doby neurčité - pevná pracovní doba bez požadavků práce v době pracovního volna - práce v klidném a příznivém prostředí - zabezpečené ochranné pracovní pomůcky - podniková rekreace Vzdělání: střední s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem Požadované dovednosti a schopnosti: - bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů - praxe v oboru výhodou Další požadavky: - řidičské oprávnění skupiny B Popis pracovní činnosti: - provádí přípravu, tmelení, broušení a konečné lakování jednotlivých dílů a celých vozidel dle schválených postupů - provádí míchání a ředění barev na zařízení k tomu určeném - provádí sezónní ošetření a údržbu dopravních prostředků dle pokynů Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené + 5 dní indispozičního volna/rok Poznámka: - životopisy zasílat do 30.09.2024 do předmětu uvádějte "autolakýrník" Případné dotazy lze zodpovědět Po-Pá v době od 7.00 do 15.30 hod. 20 130 Kč

Detail nabízené práce