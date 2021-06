Dvaapadesátiletý Milan z Jablonce provozuje před svou restaurací malou zahrádku. Před několika dny ji otevřel. Nájem za zábor veřejného prostoru platí jabloneckému magistrátu, korunu za každý metr a den. Patří mezi ty šťastnější provozovatele restauračních zařízení ve městě. Dům, ve které má svou provozovnu, totiž vlastní. Nájemce zařízení, který chce po městě zábor pro zahrádku, platí za metr desetkrát více. Ani pandemie koronaviru tady s cenou záboru nic neudělala.

V Liberci zvolili odlišný přístup. Tady naopak nájemné za zahrádky odpískali. A to už druhým koronavirovým rokem. Stejně jako loni i letos odpustí magistrát restauracím nájem za předzahrádky. Upravenou vyhlášku s nulovým poplatkem schválili zastupitelé i pro tento rok.

Rychlejší restart služeb

„Chceme tím podpořit místní podnikatele a rychlejší restart těchto služeb. Možná právě předzahrádky budou na delší časové období jediný prostor, kde se po dlouhou dobu bude vůbec dát konzumovat a pobývat v rámci restaurací,“ sdělil ekonomický náměstek libereckého primátora Zbyněk Karban.

Obce řeší pronájem veřejného prostoru různě. „Jablonecký magistrát počítá cenu za zábor podle dní, kdy je zahrádka v provozu,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. V praxi to znamená, že pokud je zahrádka otevřená sto dní, majitel objektu platí sto korun za metr pozemku, nájemce restauračního zařízení tisíc korun.

S tím ale někteří podnikatelé nesouhlasí. „Platím každý rok od prvního června do posledního dne září, tak zní smlouva s městem. A je jedno, jestli prší, sněží, padají kroupy. Je ale možné, že jinde po městě to mají jinak,“ popsal provozovatel jedné z jabloneckých kaváren Martin Moc.

Jestliže v Liberci, Jablonci nebo České Lípě zabírají podnikatelé pro zahrádky stovky čtverečních metrů, třeba v horském středisku Harrachov nemají na městském pozemku skoro žádnou restaurační zahrádku. „U nás je 99 procent zahrádek na soukromých pozemcích. Harrachov je opravdu malé město a situace je tu jiná i tím, že se s většinou podnikatelů osobně známe. Pokud nás kontaktuje nějaký majitel restaurace s žádostí o prominutí nájmu na městském pozemku, věřím, že požadavek vyřešíme ke spokojenosti všech zúčastněných,“ sdělil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Průzkum mezi členskou základnou, který zorganizovala Česká barmanská asociace, zjistil, že kvůli protiepidemickým opatřením skoro šestina jejích členů už zkrachovala a více než polovina respondentů v dotazníku odhadovala své finanční rezervy na maximálně tři měsíce podnikání. Asociace proto vyzvala městské úřady, aby podnikatelům v gastronomii prominuly poplatky za pronajímané venkovní prostory, a to pro celý kalendářní rok 2021. „Pro městské rozpočty nepůjde o nijak závratnou zátěž. Na druhou stranu takové opatření pomůže všem podnikatelům, pro které tyto peníze za současné situace znamenají velké peníze,“ popsal prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

Také podle Hospodářské komory ČR neznamená dočasné odpuštění poplatků za zahrádky nijak drastický zásah do rozpočtů měst. „Naopak, je to rychlá a efektivní cesta, jak vrátit život do ulic měst a zachránit podniky, které tvoří důležitou součást každodenního fungování, zejména s ohledem na nadcházející turistickou sezónu,“ dodal viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozu Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.