Jablonec se dostal do obtížné situace, když zastupitelé odmítli schválit smlouvu se stávajícím dopravcem, firmou Busline, na další dva roky. Zdála se jim drahá, firma navíc čelí obvinění z pletich ve veřejné zakázce. Vedení jabloneckého magistrátu tak musí rychle hledat nového dopravce. Busline totiž bude v Jablonci jezdit jen do konce ledna 2021.

„Náš návrh může Jablonci pomoci vyřešit nešťastnou situaci, do níž se dostal po zrušení soutěže na zajištění provozu MHD od února příštího roku. A to za výhodnějších cenových podmínek, než které Jablonec dosud dostal od komerčních dopravců. Jsme připraveni pomoci. Už proto, že obě města jsou akcionáři v Dopravním podniku měst Liberec a Jablonce n. N., který by se na zajištění obslužnosti podílel,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který zaslal dopis s nabídkou společně s hejtmanem Martinem Půtou zastupitelům Jablonce.

Ti ho vzali na vědomí a delegovali jako zástupce na společné jednání primátora města Jiřího Čeřovského. Ten by měl na valné hromadě dopravního podniku podle pokynů zastupitelů „jednat v zájmu a hospodárnosti města a neoslabit postavení statuárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře“.

Podle hejtmana Půta by bylo rozumné, aby Jablonec začal jednat s DPMLJ, ve kterém má spolupodíl. „Zvlášť po tom, jak probíhalo zrušené výběrové řízení, kdo se do něj hlásil, kdo se nepřihlásil nebo kdo se odvolával k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, to považuji za racionální. Rozhodnutí bude ale na jabloneckých zastupitelech,“ řekl Půta.

Návrh ceny, kterou nabídka od Liberce a Libereckého kraje obsahuje, je podle primátora Zámečníka o 10 až 15 procent nižší než ta, kterou Jablonec obdržel od komerčního dopravce. Pokud by ji Jablonec přijal, ušetřil by v následujících dvou letech až 23 milionů korun bez DPH. Dopravu by v Jablonci zajišťoval z části DPMLJ a pomohl by i vnitřní dopravce kraje ČSAD Liberec.

„Nabídka, kterou Jablonec dosud od komerčního dopravce obdržel, je podle nás hrubě nevýhodná. Její přijetí by znamenalo neefektivní vynakládání veřejných peněz jednoho z klíčových měst v našem regionu. Spolu s Libereckým krajem jsme přesvědčeni, že takové hrozbě je třeba zabránit, a proto jsme připraveni městu pomoci,“ dodal Zámečník.

Jablonec zrušil výběrové řízení na zabezpečení dopravy, které vyhrála pražská společnost About Me. Ukončení zakázky předcházelo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který kvůli námitkám druhého účastníka soutěže, dopravce Autobusová doprava Podbořany, vrátil tendr o několik měsíců zpět. Radní by museli znovu vybrat vítěze.

„Při zákonných lhůtách to nemůžeme do února stihnout, proto jsme se rozhodli celou zakázku zrušit,“ vysvětlil v srpnu primátor Čeřovský. Kromě jednání s dalšími potenciálním dopravci musí Čeřovský nechat vypracovat odbornou studii, která nastíní možný postup pro vybudování vlastního dopravního podniku.