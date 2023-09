/FOTO, VIDEO/ Malým i velkým milovníkům módy, designu a dobrého jídla i podporovatelům regionálních tvůrců se naskytla během druhé zářijové neděle unikátní příležitost. Park kolem Severočeského muzea v Liberci, které letos slaví 150 let od svého vzniku, hostil originální komunitní Tatrhy.

Tatrhy se tentokrát uskutečnily v muzejním parku v Liberci. | Video: Jiří Louda

Mezi desítkami stánkařů nechyběla ani Věra Najbrtová z Českolipska, která ručně šije dekorační panenky z úpletu, s vlásky a bez úst, aby uchovala všechna tajemství. S Nanynkami uspěla tvůrkyně v minulosti v soutěži Regionální českolipský výrobek a letošní účast na libereckých trzích byla pro ni premiéra.

Zájemcům představila panenky ve všech velikostech a nechyběly ani Nanynky stylizované do profesí. „Podobné akce jsou hrozně fajn. Je to příležitost, kdy se na vlastní oči podíváte, kolik je u nás šikovných lidiček, kteří něco vyrábí,“ řekla Deníku Najbrtová s tím, že má v plánu i několik novinek. „Konečně je práce můj koníček! Miluji to, reakce holčiček, maminek i babiček jsou úžasné a nabíjející. Mám pocit, že to má opravdu smysl,“ dodala.

Pozornost vzbudila také nabídka jabloneckého rodáka Martina Skalníka, který založil vlastní značku MASK Gear. Propojil tak svět batohů a ledvinek a jeho „Blinder“ nabízí praktické řešení pro pohyb, který na trhu nemá obdoby.

Sílu Tatrhů vidí v rozvoji lokální ekonomiky a podpory kreativců, kteří si zaslouží být vidět. „Je to nejlepší regionální akce zaměřená na kvalitní produkty lokálních nezávislých tvůrců. Jsou tu jednak skvělé a originální výrobky, ale současně akce přitáhne skvělé a aktivní lidi, které zajímá, co je kolem nového. To zásadní ale je atmosféra, Tatrhy jsou co do organizace, realizace a výběru tvůrců mnohem lepší než například obdobný Dyzajnmarket v Praze,“ svěřil se Skalník.

Organizátoři mysleli i na průběžné doplňování energie. Součástí Tatrhů byl foodmarket, kde mohli návštěvníci zahnat hlad a žízeň. Nechyběl ani bohatý doprovodný program v podobě artistického vystoupení v parku, výstavy soch, potisku triček a hudebních a divadelních vystoupení.

Řada aktivit a nabídek cílila přímo na děti. Například Lenka Procházková se věnuje dětské ilustraci a nabízí papírenské produkty s jejími obrázky jako omalovánky, pexesa, diplomy, školní rozvrhy, plakáty, vystřihovánky, deskové hry, krasohledy a zarámované obrázky do dětských interiérů. „Nabídka je opravdu bohatá a pestrá. Vyrazili jsme s manželem na procházku a skončili jsme tady. Už jsem si udělala radost a nakoupila jsem i pár vánočních dárků,“ netajila nadšení z úlovků Jana z Liberce.

Vendula Laube se o Tatrzích dozvěděla od kamarádky, když hledala trhy s vřelou atmosférou, kde se prodávají produkty vyráběné s láskou a péčí. Ona sama maluje a svou tvorbu sublimačním tiskem přenáší na různé výrobky, které šije. Jelikož je pro ni příjemný a kvalitní materiál stejně důležitý, jako design a udržitelnost, na šití plátěných tašek používá tu nejkvalitnější bio bavlnu s ekologickou certifikací, na polštářky ten nejjemnější plyš.

Nově do své tvorby zařadila i tzv. upcycling, kdy hezký kousek oblečení, který už by byl vyhozen, zpestří svou malbou a hned je z něho originál, který někoho potěší a ještě se dlouho unosí. „Ve sdílení a setkávání je síla. A kde jinde, než na krásném místě, se spoustou výrobků s příběhem, je větší možnost se setkat tváří v tvář, popovídat a udělat si radost tím, že koupím nebo prodám. Pro mě jako pro prodejce je skvělé vidět radost, se kterou zákazníci mou tvorbu kupují pro sebe nebo své blízké,“ zdůraznila zakladatelka ZMatek Shop.

Už podruhé zavítala na Tatrhy Petra Doubková se svým projektem EcoHaus v podobě pracích papírků. Spolu s týmem zde představila i novinky, na kterých pracovali v uplynulých měsících. Jednalo se o nové vůně pracích papírků, které doposud byly jen ve vůni luční kvítí. Letos prvně nabízí i firemní dárky se speciální limitovanou autorskou ilustrací. Na podzim je pak čeká ještě launch verze bez parfému.

„Zákazníci celkově naši značku berou jako takový liberecký lovebrand, proto jsme s účastí neváhali ani vteřinu. Ta atmosféra je naprosto nejkrásnější. Letos jsem se značkou byla na několika trzích napříč republikou a Tatrhy jsou prostě taková srdcovka. Tady u nás v Liberci je nám krásně a naši lidé to umí patřičně ocenit. Dojdou si k nám popovídat nebo se dozvědět novinky,“ podotkla Doubková.

V muzejním parku vyrostl i stánek Dobročinného šatníku Liberec, kde vybírali příspěvky pětačtyřicetiletého Petra z Liberce, který se už jedenáct let pohybuje na invalidním vozíku. Rádi by pro něj koupili speciální handbike Jeetrike v úpravě pro paraplegika, aby mohl zase do svých milovaných Jizerek na výlety s manželkou a malou dcerkou, kterou mají v pěstounské péči.

K programu se připojilo samotné Severočeské muzeum. Zájemci mohli absolvovat komentované prohlídky muzeem od sklepa až na půdu či výstavy Ještěd 50. Uskutečnila se i vernisáž venkovní výstavy Kamenná krása aneb Muzejní bestiář, která představuje sochařskou a štukatérskou výzdobu liberecké muzejní budov. „Podnět vznikl v hlavě ředitele Jiřího Křížka, který nesmírně obdivuje zejména zvířecí motivy, které do výzdoby přinesli sochaři závěru 19. století. Když jsem se do příprav výstavy zapojila já, tak mi přišlo líto opomenout i ostatní prvky, které jsou umístěny většinou nad našimi hlavami a leckdo si jich skutečně ani nevšimne, což je veliká škoda,“ dodala kurátorka Markéta Kroupová.