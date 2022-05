Ve čtvrtek 19. května to v přednáškovém sále libereckého muzea bzučelo jak ve včelím úle. Proběhlo zde veřejné představení projektu na obnovu muzejního parku. Tu inicioval před třemi lety ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek v návaznosti na dokončení modernizace interiéru. „Park chátral, projevilo se tu několik vlivů. V 80. letech proběhla poslední oprava, která nectila historickou podobu, dále se na parku podepsal vandalismus a rozmary počasí, díky čemuž uhynuly některé rostliny,“ popsal situaci ředitel s tím, že je potřeba obnovit celou kompozici parku. „Slouží jako venkovní botanická expozice, pořádáme zde různé programy. Chceme expozice dostat i ven,“ dodal.

Lidové sady zažily procesy komunistů i koncerty. Po letech se dočkají oprav

Projekt vypracovalo architektonické studio Ateliér Krejčiřikovi, které bylo osloveno na základě svých předchozích realizací. „Mají za sebou takové práce, jakými jsou revitalizace Lednicko-valtického areálu nebo park na Kuksu,“ informovala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová. Do města pod Ještědem tak zavítal architekt Přemysl Krejčiřík, aby představil návrh. Ten počítá s odstraněním parkoviště, kde místo něj vyroste nádvoří.

„Liberecké muzeum je naprosto unikátní objekt, jako stavba i jako park. Zpevníme cesty a vyroste tu naučná stezka s rostlinami, které jsou typické pro zdejší oblast,“ sdělil architekt s tím, že se nejedná o zásadní intervenci, ale o navrácení původního rázu.

Inscenace Legenda z Mlžných hor propojila tři soubory libereckého divadla

Na zpevnění cest bude využit mlat, dojde i ke kácení deseti stromů, které jsou ve špatném stavu, a vysazení sedmnácti nových. Doplní je velké množství keřů a trvalek. „Nechceme kytky, chceme stromy,“ ozvalo se z publika během architektova výstupu. Nevoli vzbudilo i plánované odstranění a přesazení rododendronů, které se za dobu existence parku staly jeho symbolem. „Nejsem odborníkem přes rostliny, ale podle mě by se mělo přistupovat s větším respektem ke všemu, co už tu bylo a je. Ošetřit a nechat dožít, a ne šmahem dávat pryč,“ vyjádřila svůj názor jedna z návštěvnic.

S plánovaným projektem nesouhlasí také liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová. Podle ní ve městě nefunguje tisíce zásadních věcí, zatímco se objevuje snaha dělat z krásného ještě krásnější. „Ve chvíli, kdy nám zde chybí komplexní péče o veřejný prostor, stoply se obecně potřebné projekty, jako například nové autobusové nádraží, lidé z Liberce jezdí za hezkými hřišti do Vratislavic a okolních obcí, stojí projekt Centra urgentní medicíny, není na základní rekonstrukci bazénu a provoz divadla, tak se udělá exkluzivní park,“ povzdychla si.

Návrat po pěti letech. Na Sychrově najde domov unikátní výstava

Nyní probíhá aktualizace projektové dokumentace. Původní záměr čerpat peníze z tzv. norských fondů v minulosti nevyšel, za tu dobu se park změnil a narostla i cena kvůli situaci ve stavebnictví. Kraj v budoucnu počítá s financováním z vhodného dotačního programu. „Park bývá o víkendu plný mladých lidí, kteří jdou z diskotéky. Nechci vidět, co by se dělo s novým mobiliářem a výsadbou po pár víkendech. Myslím si, že v tomto stavu je park odolnější,“ poukázal na problematiku vandalství muž, který bydlí přímo u muzea. Podle Vinklátové to nyní řeší s ředitelem městské policie, aby se zde v rizikových časech pohybovala hlídka strážníků.

Projekt obnovy parku zkonzultovali a odsouhlasili památkáři, diskutovala o něm a podpořila ho také liberecká Kancelář architektury města a Rada architektů. „Záměr byl dosud pouze konzultován, zejména se specialistkou na zeleň. Národní památkový ústav se od počátku přikláněl k rehabilitaci historické podoby parku, kdy nám rozsah zpevněných ploch přišel předimenzovaný,“ zdůraznil Jaroslav Zeman z Národního památkového ústavu v Liberci.

V budoucnu by měla proběhnout revitalizace muzejního parku.Zdroj: Martin Štefanov

„Pokusíme se posbírat další připomínky občanů a prezentovat vám názor veřejnosti. Věřím, že dojdeme ke konsensu. Sám jsem zastáncem toho, že pokud tu jsou omezené prostředky, ať se park opraví a slouží lidem. Rád bych apeloval, abyste nezapomněli, že jste veřejná instituce, která tu je pro lidi. To je alfa a omega,“ doplnil Aleš Pavlů ze spolku Staré Město Liberec.

Samotné Severočeské muzeum v Liberci prošlo rekonstrukcí a na tři roky uzavřelo brány návštěvníkům. Slavnostní znovuotevření proběhlo na konci roku 2020. Finální částka na rekonstrukci se vyšplhala na 143 milionů korun. Evropská dotace pokryla 90 milionů, zbytek doplatil Liberecký kraj.