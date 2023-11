Patří k oblíbeným místům, řada Liberečanů s ním má spojené vzpomínky na časy minulé. A jak už to bývá zvykem, když se má změnit něco oblíbeného a zažitého, vyvolá to reakci. Bouři nevoli má za sebou i záměr revitalizaci muzejního parku, se kterým se mohli zájemci poprvé seznámit loni v květnu. A ve čtvrtek 2. listopadu se lidé mohli seznámit s finální podobou návrhu.

Podle něj je současná podoba parku neucelená a rozbitá. Jsou zde dochovány dominantní a krásné solitéry stromů a soubory keřů, které však v některých místech přerůstají a „pohlcují“ cestní síť a fasády budovy muzea. Jinde v parku jsou zase z důvodu předchozího kácení podivně prázdná místa. „Jedná se o mimořádně hodnotný veřejně přístupný městský park, který má ambici a potenciál sloužit jako exteriérová botanická expozice našeho muzea. Velmi často bývá využíván školkami, maminkami a milenci jako klidová zóna,“ doplnil.

Projekt vypracovalo architektonické studio Ateliér Krejčiříkovi, které má za sebou obdobné projekty jako například revitalizace Lednicko-valtického areálu nebo park na Kuksu. Architekt Přemysl Krejčiřík poukázal na fakt, že se nejedná o zásadní intervenci, ale o navrácení původního rázu.

Přesto oproti navrhovanému plánu došlo k určitým úpravám, a to kvůli změně územního plánu. Nevznikne tak plánovaná zóna pro děti a zároveň nedojde k plánovanému kácení rododendronů v zadní části muzea. Geologický průzkum ukázal, že statika opěrné zdi není jejich kořeny narušena.

Rododendrony před vstupem do muzea budou přesazeny, vznikne zde místo nich květinová zahrada. „Podle mě tím ztratí muzeum svůj historizující dojem, kvůli kterému sem jezdili natáčet i filmaři,“ svěřil se se svými pocity jeden z účastníků veřejné besedy.

Parkové úpravy se dotknou i stávající flóry. Stromy, u kterých dendrologický posudek prokázal špatný stav, budou pokáceny a nahradí je nové. Zároveň zde vysadí keře a trvalky. „Problém parku spočíval i v jednověkosti stromů, které byly vysazeny ve stejnou dobu a stárly tedy všechny stejně. My se postaráme o to, aby byl park druhově a věkově rozmanitý,“ podotkl Krejčiřík. Úprav se dočkají i cesty, žulové kostky vsazené do štěrku zajistí vsakování vody. Opravou projde i schodiště.

Rozpočet projektu se vyšplhal na 40 milionů korun. Původní záměr čerpat peníze z tzv. norských fondů nevyšel. Aktuálně čekají na zveřejnění výzvy do integrovaných operačních programů Evropské unie, k tomu by mohlo dojít v únoru příštího roku. „Jsem ráda, že původní maximalistické pojetí rekonstrukce nevyšlo a získalo přijatelnější podobu. Ale výše částky mě tedy zaskočila,“ svěřila se liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová, která v minulosti měla k plánovanému projektu výhrady.

Samotné Severočeské muzeum v Liberci prošlo rekonstrukcí a na tři roky uzavřelo brány návštěvníkům. Slavnostní znovuotevření proběhlo na konci roku 2020. Finální částka na rekonstrukci se vyšplhala na 143 milionů korun. Evropská dotace pokryla 90 milionů, zbytek doplatil Liberecký kraj.