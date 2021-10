Měl to být den jako každý jiný. Všední odpolední směna avšak sedmatřicetiletému Františkovi Džurbanovi z Liberce změnila život. Při pracovní nehodě málem vykrvácel a s jejími následky se vypořádává dodnes.

Manžel a otec čtyřletého syna pracoval jako vedoucí týmu ve skladu. V osudový den šel vytahovat z přízemí regálové stojny pomocí nízkozdvižného vozíku a najednou uslyšel, jak se na něj řítí vysokozdvižný zakladač. Při snaze utéct mu přirazil levou nohu ke stupínku jím používaného nízkozdvihu. „Okamžitě jsem pochopil, že je zle. Podíval jsem se na nohu a zjistil, že je amputovaná,“ popsal prvotní šok František Džurban.

Jeho dva kolegové se pokoušeli zastavit krvácení gumovým škrtidlem. V tom se střídali až do příjezdu dvou libereckých dopravních policistů, kteří hlášení uslyšeli ve vysílačce a spontánně vyrazili na místo. „Měli k dispozici speciální škrtidlo, takzvaný turniket, díky kterému se podařilo krvácení zastavit a dost možná mi díky tomu zachránili život. Celou dobu se mnou komunikovali, až do příjezdu záchranářů mi byli velkou oporou,“ popsal další dění zraněný muž. Následoval transport do nemocnice, operace a probuzení se na oddělení JIP. Nyní má za sebou tři operace a čeká ho náročná rehabilitace.

Po uzdravení se rozhodl František Džurban osobně poděkovat svým zachráncům. Chtěl je poznat a říct jim z očí do očí, jak moc si jejich pomoci váží. „Přiznám se, že až do té doby jsem nahlížel na práci jak policistů, tak záchranářů zcela odlišně,“ podotkl. Setkání se neslo v emotivním duchu a všichni odcházeli z něj dobití pozitivní energií.

Jak František sám přiznal, někdy mívá stavy lítosti při představě, že už si například jen tak nezajde se svým synem do bazénu, nebo že si nezahraje se svým týmem malou kopanou, jak měl před nehodou ve zvyku dvakrát týdně. „Od prvního momentu to vnímám tak, že se nemůžu ohlížet dozadu na to, co bylo, ale musím se dívat jen vpřed, tedy co bude. Jsem rád, že jsem živý, že tu jsem pro mou rodinu, Budu moci sledovat, jak můj syn vyrůstá. To je privilegium, které nemá každý,“ zdůraznil.

Odhodlání a sílu čerpá hlavně díky rodině. Také ho překvapilo jeho okolí, které kromě slov pochopení nabídlo i pomoc v případě potřeby. Do budoucna by si určitě rád pořídil kromě běžné i sportovní protézu. To je ale pro něj zatím v tuto chvíli píseň budoucnosti. „Máme s manželkou jasný cíl, za nímž si chceme jít stůj co stůj. A to, abych se vrátil do běžného života. Takové ty všednosti pro mě v tuto chvíli nevšední. Práce, nákupy, aktivity s rodinou. A když mi to následně zdravotní stav a finance dovolí, rád bych se časem postavil zpět na hřiště se svým týmem,“ nastínil plány František Džurban.