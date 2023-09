Pokles koutku, ochrnutí končetin či porucha řeči patří mezi příznaky cévní mozkové příhody. V takových případech je potřeba okamžitě volat 155.

Šestadvacetiletá Martina Horáková patří k těm lidem, kterým do života zasáhla mrtvice. Stalo se tak deset dní před loňskými Vánocemi, když jí během prodeje na jabloneckých vánočních trzích „luplo“ na levé straně v hlavě a došlo k výpadku části zrakového pole. Nejdříve si myslela, že se projevil nízký tlak, se kterým má problémy. Přesto se vydala do jablonecké nemocnice, kde jí oznámili, že utrpěla cévní mozkovou příhodu.

Následoval převoz do Krajské nemocnice Liberec (KNL), kde okamžitě začali s léčbou. „Na JIPu jsem byla jen jeden den, druhý den jsem šla už na normální pokoj, třetí den pak domů. Celý leden jsem potom zůstala doma. Musela jsem na magnetickou rezonanci, kontrolovali mi srdce a brala jsem prášky na srážlivost krve,“ popsala průběh léčby liberecká maminka malého syna s tím, že příčinu mrtvice lékaři nezjistili. „Myslím si, že to bylo ze stresu a taky jsem pár dní před událostí málo pila,“ dodala.

V současnosti funguje Martina Horáková bez omezení. Dochází k neuroložce a na kontroly na kardiologii. Přesto musela udělat několik změn, nesmí brát antikoncepci ani žádnou hormonální léčbu. Měla by omezit alkohol a nesmí kouřit. Jak sama přiznala, velkou roli u ní sehrál strach. „Když mě převáželi do liberecké nemocnice, běhalo mi hlavou, že už neuvidím syna nebo oslepnu, svěřila se Deníku bývalá pacientka.

Podle vedoucí iktové jednotky v KNL Zuzany Eichlové měla mladá maminka méně častý projev mozkové příhody. Mezi ty základní patří pokles koutku, ochrnutí končetin či porucha řeči. Roli v případě mrtvice nehraje jen čas, ale i to, která z tepen je postižená. „Je důležité, aby se pacient dostal co nejdříve do nemocnice, kde se začne s léčbou. Ta musí proběhnout během půl hodiny, ta je stěžejní. My jsme schopní s léčbou začít ve většině případů do 20 minut, někdy i rychleji,“ řekla lékařka.

Na nutnost rychlé reakce upozorňuje projekt Čas je mozek, který vznikl v roce 2015 s cílem informovat veřejnost o projevech cévní mozkové příhody a možnostech její včasné léčby. Podpořila jej krajská nemocnice. V pátek 15. září uspořádala tzv. Den pro mrtvici na Soukenném náměstí v Liberci. Zájemci mohli absolvovat screeningové vyšetření UZ karotid nebo-li průtoku krkavicemi.

Výtěžek z koncertu kapel z KNL v rockovém klubu Bunkr poputuje k nadaci Čas je mozek. „Všichni by si měli uvědomit, že prevence je nejlevější způsob ve zdravotnictví. Prevencí se navíc mohou vyhnout velmi závažným komplikacím, proto takové akce pořádáme. Osvěta je důležitá. Chceme dosáhnout toho, aby se u lidí rozšířila povědomost o zábraně rozvoji nemocí a závažných stavů,“ zdůraznil generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Osvětu se snaží šířit i Martina Horáková. Sleduje stránky Čas je mozek, udělala si dokonce záchranný kurz první pomoci. „Než se mi to stalo, vůbec jsem neměla tušení, že to může postihnout lidi v mém věku, ale i mladší,“ podotkla.

Cévní mozková příhoda může zasáhnout dokonce i děti. „U nich to je složitější, může se zaměnit s jinou diagnózou. Vzniká to na jiném podkladě než u starších pacientů,“ sdělila Zuzana Eichlová. Průběh, rychlost léčby a následky ovlivňují kromě věku další interní nemoci jako například vysoký krevní tlak, onemocnění srdce či vysoký cholesterol.

„Celková schopnost pacienta je horší a složitější. Záleží i na velikosti tepny. Pokud se uzavře krkovice, tak problémy jsou horší,“ osvětlila vedoucí iktové jednotky s tím, že mezi další rizikové faktory, které mohou vést až k mrtvici, patří stresové povolání, málo pohybu či kouření. „Případů jsme zaznamenali o něco více. Není to ale změnou chování populace, ale tím, že mnohem častěji vyšetřujeme lehčí případy,“ dodala Eichlová.

V liberecké nemocnici funguje komplexní cerebrovaskulární centrum. Zajišťuje nejen podání samotné léčby, ale k dispozici má neurochirurga a radiologa, což je specialista přes intervenční výkony.