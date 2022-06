Vyhlídka libereckého mrakodrapu, tedy na budově Krajského úřadu Libereckého kraje, je od pondělí 6. června opět zpřístupněna návštěvníkům. Třináctá nejvyšší budova v České republice, která měří 78 metrů, nabízí vyhlídku ze sedmnáctého patra a užít si ji mohou zájemci zdarma.

Krajský úřad Libereckého kraje. Ilustrační fotografie. | Foto: KÚ LK

Vidět je nejenom Liberec, ale i okolní panoramata, jako Ještědský hřbet, Jizerské hory a dohlédnout lze i na Ralsko. Otevřená je v případě příznivého počasí od 8 hodin ráno, v pondělí a ve středu do 16 hodin, v ostatní dny do 15 hodin. Vyhlídka bude otevřená až do 30. září a mimo ní si můžou návštěvníci užít i třeba jízdu ve výtahu páternoster, který je z roku 1971 a se svými šestnácti stanicemi je nejvyšší v zemi.