/FOTO, VIDEO/ Venkovní výstava Nature is brutal se stala v těchto dnech terčem vandalů. Navíc nešlo o první případ, kdy umělecká díla někdo poničil.

Vandal poškodil venkovní část výstavy „Nature is brutal“. | Video: Jiří Louda

Fotografická výstava nazvaná Nature is brutal je k vidění v Moon Gallery v Liberci, vernisáž se uskutečnila poslední srpnový den. Připravila ji grafička, fotografka, zpěvačka a vydavatelka Marie Fišerová a výstava je aktualizovanou verzí stejnojmenné expozice, kterou multimediální umělkyně představila v Plzeňské galerii Jednota. Tvoří ji série převážně černobílých fotografií zachycujících naskenované objekty, s nimiž při manuální práci na zahradě přišla do styku.

Právě venkovní část výstavy se v městě pod Ještědem stala v těchto dnech terčem vandalů. „Výstavou ve veřejném prostoru riskujete, že může dojít k jejímu poškození, ale zároveň samozřejmě doufáte, že se to nestane,“ řekla Deníku Marie Fišerová. Jak sama přiznala, pokusí se nevzhledné malůvky odstranit. Při samotném čištění ale hrozí, že se dílo může poškodit. V takovém případě ho bude muset přetisknout nebo sundat. „Je to zkušenost, která přikládá polínko do ohně k tomu, že máte pocit dost těžkého zmaru. Pokud je člověk umělcem, tak bude chtít tvořit i přes tyto zkušenosti,“ zdůraznila.

Nejedná se o první případ, kdy liberecká galerie musela čelit vandalismu. V minulosti neznámý pachatel poškodil výstavu Expanze tím, že vytrhl fragment instalace ze zdi i s kusem omítky. Pro zakladatele Moon Gallery Romana Dobeše znamená každá taková událost velkou zkoušku a test odhodlání v dalším provozování galerie.

VIDEO: Houbař z Liberce našel další vzácnost, ohrožený hřib rudonachový

„Jsme si vědomi, že výstavní prostor se nachází v náročném prostředí, ale takováto selhání, byť individuální, jsou pro nás velkým zklamáním,“ svěřil se provozovatel a fotograf Dobeš. To, že je umění vystavováno v tomto netradičním prostředí, doprovází problémy a případně i škody na uměleckých instalacích. „S tím se musí vyrovnat také vystavující autoři, kteří jsou na tento fakt vždy upozorněni,“ upřesnil.

Rozhodl se přistoupit k razantnímu kroku a pořídit kameru, která bude dění v daném prostoru zaznamenávat dvacet čtyři hodin denně. Další možností je i podání trestního oznámení na neznámého pachatele. „Bohužel policie je ale v těchto případech spíš neúspěšná,“ podotkl. Podle kurátora Martina Grosmana se s řáděním vandalů musí vypořádávat až poslední rok, léta se nic nestalo. „Jsme z toho dost rozmrzelí. Autoři vkládají do děl spoustu energie, o to víc bych čekal, že si jejich snahy budou lidé vážit a respektovat je,“ svěřil se.

Jak Dobeš zdůraznil, provozováním galerie a vystavováním umění se rozhodně nechtějí nad nikým povyšovat. Chtějí přinášet umění bez rozdílu a našli způsob, jak to udělat, aby lidé do žádné galerie nemuseli chodit, pokud se tam necítí dobře. „Nabízíme ho všem, stejně jako načepujeme dobré pivo každému, kdo si slušně objedná,“ dodal.

Moon Gallery vznikla na konci roku 2017 s cílem prezentovat umění netradičním způsobem a představit ho mimo jiné i publiku, které primárně za uměním nepřichází. Dále se snaží iniciovat potenciál nečekaných setkání a propojení. Proto je také jeden výstavní formát umístěn venku na fasádě budovy, kde umění vstupuje do veřejného prostoru, a druhý je uvnitř Stereo Cafe, kde dochází ke konfrontaci s prostorem baru a jeho návštěvníky. Název galerie odkazuje k režimu vystavování, vernisáž probíhá vždy v den úplňku, nyní jednou za dva měsíce, a současně se tak napojuje na cyklus Měsíce, který na člověka působí, někdy i značnou silou.