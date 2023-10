Největší kynologická událost v České republice, Evropě i ve světě vypukne již brzy. Pod Jizerské hory přijedou nejlepší závodníci z několika kontinentů, aby poměřili síly na světovém šampionátu, který se uskuteční od 4. do 8. října v liberecké Home Credit areně.

Mistrovství světa v agility. | Foto: se svolením MS Agility 2023

Liberec se tak na chvíli promění v mekku agility, tedy sportu se psy, jehož historie se začala psát v roce 1978 v Anglii a do dnešních dnů mu propadly miliony lidí po celém světě. „Věřím, že pořádání takovéto prestižní akce přivede do našeho krásného města stovky účastníků a tisíce diváků, kteří budou mít možnost využít v rámci šampionátu i ostatních služeb města. Pořadatelé, kteří mají tuto akci na starosti jsou profesionálové, kteří takové akce umí, takže se můžeme všichni těšit na parádní zážitek,“ sdělil náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Přípravy jsou v plném proudu, kromě samotného mistrovství se mohou diváci těšit na bohatý doprovodný program. Liberecký světový šampionát nabídne navíc světovou premiéru, a to závody podle nových kritérií, kdy přibyla jedna výšková kategorie.

ANKETA: Peníze, nebo život? Platba kartou není všude samozřejmostí

Každý soutěžní den bude doslova nabitý mimořádnými výkony ve čtyřech kategoriích. Ohodnotí je čtveřice rozhodčích, a to Alex Beitl z Německa, Anders Virtanen z Finska a česká dvojice Petra Vyplelová a Karel Havlíček. Všichni patří mezi špičku v agility sportu i jeho rozhodování ve svých zemích i na světové úrovni. „Přes rok příprav a práce se postupně začíná přetavovat do reality a bude to jízda. Jednotlivé státy hlásí své týmy, vstupenky mizí závratnou rychlostí. Můžeme se těšit na největší světovou událost agility letošního roku,“ zdůraznil výkonný ředitel organizačního výboru pro produkci a marketing MS Agility 2023 Pavel Jakubec.

Mistrovství světa v agility se bude pod Ještědem konat už potřetí. Šampionát bude velkou finanční podporou pro místní podnikatele nejen v cestovním ruchu, neboť značná část fanoušků i týmů budou ve městě trávit celý týden a další přijedou na krátkodobý pobyt. „Celkem pořadatelství vyjde přibližně na 10 milionů korun. Očekávaný přínos pro Liberec a blízké okolí se ale bude dle našich odhadů pohybovat okolo 45 milionů korun, z nichž největší část tvoří ubytování a stravování,“ upřesnil Jakubec.

FOTO: Nejstarší dům elektra v Liberci končí. Byla to šťastná jízda, říká majitel

Fanoušci se tak mohou těšit na výkony českých reprezentantů, kteří nedávno bodovali na World AgilityOpen 2023 v Holandsku. „Očekávání v domácím prostředí jsou vysoká i s ohledem na současnou výkonnost našich závodníků. Liberecký šampionát pro ně bude výjimečný i v tom, že budou mít na tribunách největší podporu fanoušků,“ dodala výkonná ředitelka organizačního výboru MS Agility 2023 Michaela Bakrlíková.