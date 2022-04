„Minerální kameny jsou osobnosti, které nám do života vnáší radost. A myslíme, že je skvělé pracovat s něčím, co vás zároveň i fascinuje. Navíc sami cítíme pozitivní účinky z každodenního pohybu mezi nimi,“ řekla mladá Liberečanka.

O svou vášeň se rozhodli podělit s veřejností a nedávno založili e-shop Minerály Afrodíté. Minerály se snaží nabízet ve všech možných podobách, a to opracované, surové či v podobě dekoračních předmětů, aby si každý mohl vybrat, co mu nejvíce vyhovuje. „Poté, co jsme si kameny zamilovali, je vnímáme tak trochu jako svoji patronku. Podle nás ztělesňuje styl, jakým bychom chtěli minerály nabízet a hodnoty, které by kameny mohly zákazníkům přinášet,“ okomentovala název Šourková.

Podle nich kameny v sobě dlouhodobě udržují energii, se kterou se lidé mohou spojit skrze jejich energetické pole. To vypozorovali už naši předkové, a proto od pravěku byly z různých druhů minerálů vyráběny rituální předměty, šperky či amulety. Během starověku, u domorodých kultur i ve všech druzích náboženství hrály drahokamy a polodrahokamy svojí roli posvátných předmětů napomáhajících se spojením s božstvím. „Každý minerál má své kouzlo a unikátní účinky, mezi naše oblíbence patří ale například měsíční kámen s jemnou feminimní energií nebo pyrit, tvořící neuvěřitelně pravidelné krystaly, pro svou barvu nazýván kočičí zlato,“ svěřil se Ondřej Hlava.

Jelikož to celé nechtěli pojmout pouze jako e-shop, snaží se jejich stránky i sociální sítě postupně plnit informacemi o původu kamenů, jejich historii a účincích. K tomu slouží i magazín na jejich stránkách, kde se snaží informovat například o tom, jak s minerály zacházet, jak je čistit a nabíjet a podobně. „Snažíme se také napravovat některé mýty, které na internetu ohledně minerálů panují,“ dodal Ondřej.

S tím se pojí i fakt, že řada lidí má minerály spojené s esoterikou. Jak přiznala sama Michaela, používá je především k meditaci. Některé minerály mají spíše uklidňující energii, jiné naopak mají tendenci povzbudit. „Pokud se o to člověk zajímá, časem si najde způsoby a techniky, které mu pomohou se díky minerálu a jeho působení cítit dlouhodobě dobře,“ podotkla s tím, že mnozí mají rádi jejich sbírání a využívají minerály k dekoraci interiéru.

Do budoucna by rádi rádi zkoumali svět minerálů tak, jak to jen půjde. Příroda vytvořila množství nádherných kamenů, o kterých by rádi zjistili více, cestovali za nimi a o své poznatky a zážitky se podělili i se zájemci z řad veřejnosti. Plánují navázat kontakty s výrobci a zpracovateli minerálů, které nejsou v Čechách k dispozici. „Bude nás těšit, pokud naše články, fotografie i minerály pobaví, potěší, či přinesou klid a příjemné pocity těm, kteří o to budou mít zájem,“ uzavřel vyprávění liberecký pár.