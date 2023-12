Novorozená holčička, kterou v úterý 5. prosince někdo vložil do babyboxu v areálu Krajské nemocnice Liberec, by už brzy měla najít domov u nových rodičů.

Liberecký babybox už zachránil devět miminek, poslední dostalo jméno Jitka. | Foto: KNL

Jak informovala liberecká nemocnice na Facebooku, holčička by už příští týden mohla zamířit z porodnice do nové rodiny. „Noví rodiče by, stejně jako Jituška, mohli mít letos ty nejkrásnější Vánoce. Moc jim to všem přejeme,“ stálo v komentáři.

Čerstvě narozená holčička byla do libereckého babyboxu vložena v úterý kolem páté hodiny odpoledne. Miminko vážilo 3 550 gramů, měřilo 49 centimetrů a těší se dobrému zdraví.

Dostala „pracovní“ jméno Jitka Prosincová. Jedná se v pořadí o deváté odložené miminko za celou dobu fungování babyboxu v Krajské nemocnici Liberec. „Jméno dostala po Jitce Juřicové, která se podílí na výrobě babyboxů a měla v úterý svátek. Liberecké deťáťko je letošní dvanácté, které bylo odloženo do babyboxu,“ doplnil zakladatel babyboxů Ludvík Hess s tím, že skóre holky versus kluci upravila Jitka na 142:116 ve prospěch dívek.

Nedávno vzbudilo rozruch doporučení výboru OSN ukončit provoz babyboxů, které nakonec zůstanou v České republice zachovány. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek o tom v dopise ubezpečil jejich zakladatele a provozovatele Ludvíka Hesse.

„Představa, že se dítě narodí v nějakých extrémních podmínkách je sama o sobě šílená. A k čemu povede to, když se matka dítěte bude chtít zříci a nebude ho moci odložit do babyboxu? Odloží ho na schody před policii nebo před radnici? To, že je dítě prostřednictvím babyboxu svěřeno zdravotníkům přímo na dětské oddělení, je to nejlepší, co se v této akutní situaci dá udělat,“ zdůraznil generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.

Zdroj: Jiří Louda