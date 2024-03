Město Liberec už zná revizní znalecký posudek, který stanovil kupní cenu lanovky na Ještěd včetně režijních nákladů spojených s prodejem. Vlastníkovi lanovky, tedy Český drahám, které už nechtějí pokračovat v jejím provozu, by měl zaplatit necelých 35 milionů korun.

Kabinová lanovka na Ještěd je od října 2021 mimo provoz. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Šimr

Nákupem lanovky se bude zabývat dubnové zastupitelstvo města. „Jsem velmi rád, že jsme po řadě jednání se zástupci Českých drah došli ke shodě při stanovení ceny pro odkup pozemků a zbylého nemovitého a movitého majetku lanové dráhy na Ještěd. Odsouhlasením navržené částky stanovené revizním znaleckým posudkem jsme opět o krok blíž k přípravě výstavby nové lanovky na Ještěd,“ řekl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek (ODS) s tím, že nyní je potřeba najít shodu na postupu prodeje. „Naší snahou je dohoda na splátkovém kalendáři, abychom nezatížili rozpočet města jednorázovou platbou,“ zdůraznil Židek.

Město disponuje studií proveditelnosti, kterou vypracovalo studiu SIAL, jehož historie je spjata mimo jiné s osobností architekta a klíčového řešitele světově uznávané stavby horského hotelu a vysílače Ještěd, Karla Hubáčka. Tato studie se tak stala jedním z klíčových dokumentů, na základě kterého se vedení města a zastupitelstvo rozhodne, jak bude vypadat budoucí podoba nové lanové dráhy na Ještěd.

„V první řadě se musíme ve vedení města a v radě shodnout na tom, jaký typ lanovky a v jakém rozsahu dostane zelenou. Nechat zpracovat co nejpřesnější rozpočet a v neposlední řadě také najít způsob, jak chceme a můžeme lanovku do budoucna provozovat nebo někomu pronajímat, aby se o to sám postaral. Možností je celá řada a věřím, že s kolegy najdeme ten nejlepší model jak pro město, tak jeho občany,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Zrozeno pod Ještědem. Dvacetileté přátelství přetavili ve výrobu sušeného masa

Tři varianty jsou ve stávající trase dlouhé bezmála 1,2 kilometru a tři stejné v prodloužené trase o 770 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. V jedné variantě se počítá se zachováním kyvadlového provozu dvou kabin, kdy každá pojme 50 nebo 70 lidí. V druhé je navržený oběžný systém s 12 či 17 kabinami, z nichž každá bude mít kapacitu deset lidí. Ve třetí nazývané tramvaj by byla jedna kabina zavěšená na dvou lanech pro 80 nebo 100 lidí.

„Má osobní preference je, abychom lanovku prodloužili a propojili s konečnou zastávkou tramvaje a MHD. Vycházím z trendů, které jsou dnes běžnou součástí uvažování nad veřejnou dopravu v mnoha moderních evropských městech,“ řekl náměstek primátora Liberce pro architekturu, dopravní stavby a veřejný prostor Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).

Zároveň až do 15. dubna letošního roku běží anketa, jejímž prostřednictvím se veřejnost může vyjádřit ke třem možným podobám, které se dají realizovat v delší nebo kratší variantě.

Lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí.