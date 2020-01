V první z nich poptává deset nízkoemisních kloubových autobusů na zemní plyn, v druhé pak až dvacet autobusů běžné délky. „Jde o obnovu vozového parku, náhradu starších kusů,“ vysvětlil provozně technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička.

Zakázky aktuálně běží, uchazeči stále mohou podávat své nabídky. Pokud vše půjde dobře, první nové vozy by se v Liberci měly objevit ještě v letošním roce.

Do libereckého vozového parku přibyly nové vozy už v roce 2019, jednalo se ale výhradně o vozy z druhé ruky. Nejprve do Liberce dorazilo šest kloubových a pět standardních autobusů značky Mercedes z německého Schwerinu, dopravní podnik pořídil také dva nízkopodlažní kloubové autobusy ze Zlína, za které zaplatil 170 tisíc korun. Kvůli tramvajové výluce pořídil také šestici vysokopodlažních kloubových karos od pražského dopravního podniku.

Podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce byly loňské nákupy vynucené nutností rychlé náhrady za autobusy firmy BusLine, která pro dopravní podnik zajišťovala asi třetinu výkonů. BusLine z Liberce odešel loni na konci ledna, dopravní podnik proto musel seškrtat část spojů a shánět nové řidiče i autobusy. „Potřebovali jsme to tehdy vyřešit rychle, nákup nových autobusů je však plánovaná záležitost. Je tam i spolupodíl žadatele, většina ale bude hrazená z dotačního programu IPRÚ,“ uvedl Šolc. Hodnota zakázky na kloubové autobusy je 91 milionů korun, na běžné vozy pak 106 milionů.

„Půjde většinou o náhradu autobusů typu SOR. Uvidíme, jak dlouho vydrží mercedesy, mají najeto docela dost kilometrů. Čtyři pražské karosy skončí určitě,“ sdělil Lavička.

Plánovaným nákupem desítky kloubových autobusů podnik pokračuje v trendu nasazování vícekapacitních vozů na páteřní linky. Podle vedení města díky tomu není nutné na velká sídliště vypravovat tolik spojů jako v minulosti. Město ovšem zároveň musí investovat další peníze do úprav některých zastávek, které nejsou na delší autobusy stavěné. Podle analýzy, kterou si loni radnice nechala zpracovat a o které Deník na podzim informoval, se dlouhé autobusy nevejdou třeba do zastávek Pavlovice Letná, Horní Kopečná, Stračí, Pavlovice škola, Aréna nebo Náměstí Dr. E. Beneše.

Liberecký dopravní podnik loni z druhé ruky nakupoval také tramvaje, z Olomouce si přivezl pětici vozů typu T3R.P. „Šlo o vozidla, která měla jít na Ukrajinu, potom z toho sešlo a prodali nám je za rozumnou cenu,“ řekl Lavička. Z některých kusů podnik plánuje využít podvozky, jiné by měly vyjet do běžného provozu. „Je nutné je přizpůsobit, aby byly použitelné i pro naše řidiče, kteří jsou zvyklí na nějaký způsob ovládání,“ osvětlil Lavička. První exolomoucká tramvaj by podle něj mohla v Liberci začít jezdit letos v březnu.

Nákupy nových tramvají dopravní podnik zatím nechystá, jde cestou modernizace stávajících vozů.