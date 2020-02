„Vzniklo to na základě dohody Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst. Bavili jsme se, že by bylo dobré sjednotit označení strážníků. Jsme složka, která je organizovaná, patří k nám určitý řád a pořádek,“ vysvětlil Ladislav Krajčík, který je ředitelem liberecké městské policie. Neboli podle nového systému – libereckým vrchním policejním radou.

Příslušníci sboru byli doteď označováni jednotně „strážník“. Nově jsou rozlišeni do čtrnácti kategorií. Strážníci se stříbrnými nášivkami jsou ti, kteří se nejčastěji pohybují ve službě přímo na ulici. „U nich se to odvíjí od počtu odsloužených let,“ popsal Krajčík. Strážníci, kteří slouží prvním rokem, jsou tak nově označováni jako podstrážmistři, následují strážmistři, vrchní strážmistři či podpraporčíci. Ten, kdo má odslouženo přes deset let, se pak pyšní hodností praporčíka.

Zlatá barva označuje vyšší funkce, do kterých už jsou příslušníci jmenování. Jde například o inspektora, komisaře či policejního radu.

Názvy funkcí podle Krajčíka vycházejí z prvorepublikového období. Systém by měl podle něj usnadnit komunikaci s veřejností. „Když uvidíte člověka s jedním véčkem, tak víte, že začíná. Když potkáte člověka, který má označení vyšší, víte, že je zkušený a už tu nějaký čas pracuje,“ osvětlil vrchní policejní rada. Dalším důvodem má být i větší motivace pro strážníky.

Liberecká městská policie by ráda viděla ve svých řadách více strážníků, výhledově by jich mělo být až sto. Město kvůli tomu loni spustilo i náborovou kampaň, novým zájemcům nabízí i náborový příspěvek. „Předtím jsme měli 74 strážníků, teď je jich 80, takže to efekt mělo. Ale pořád je to málo, oproti jiným krajským městům,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

K většímu zájmu by podle něj mohl přispět právě i nový systém hodností. „Když někdo řekl, že je strážník městské policie, tak to nemuselo znít tak, jako když řekne, že je inspektor městské policie,“ poznamenal liberecký primátor.

Nový systém není podle Krajčíka závazný. V Česku se k němu ale připojila či připojí většina velkých měst. Například městská policie v nedaleké Chrastavě to ale zatím neplánuje. „V tuto chvíli se nepřipojíme, je ale možné, že do budoucna ano,“ podotkl tamní velitel strážníků Marcel Masílko.

Hodnosti - stříbrné

podstrážmistr – do 1 roku od osvědčení

strážmistr – od 1 roku do 3 let

vrchní strážmistr – od 3 let do 5 let

podpraporčík – od 5 let do 10 let

praporčík – nad 10 let

vrchní praporčík – funkce jmenovaná primátorem

Hodnosti - zlaté

mladší inspektor

inspektor

vrchní inspektor

komisař

vrchní komisař

policejní rada

vrchní policejní rada

nejvyšší policejní rada