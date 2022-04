O nákupu dalšího systému na měření rychlosti automobilů uvažuje město Liberec. Umístit ho chce v lokalitě ulic České mládeže – Dubice. Cílem je donutit na daném místě řidiče, aby snížili rychlost, protože jde o velmi frekventovanou ulici, po které navíc chodí pěší.

Radary, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Je to další krok pro zvýšení bezpečnosti v dopravě. Pořízení jednoho radarového místa, včetně příslušenství, přijde město na 1,2 až 2,5 milionu korun. Bude záležet na technologii, kterou nakonec vybereme. Roční provoz pak bude stát kolem 2 milionů korun. Abychom tyto budoucí náklady snížili, chceme spolupracovat a zapojit do kamerového systému i obce v rámci ORP. Už nyní o to projevily zájem například Osečná, Chrastava, Rynoltice, Hrádek nad Nisou a další. Celkem se takto ozvalo už sedm obcí,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Systém pro měření rychlosti by mohl být pořízen na podzim.