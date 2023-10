Ludmile Vrbové Řepkové z Liberce se život proměnil s narozením dětí. Velmi sportovně založená mladá žena najednou musela přehodnotit svůj žebříček hodnot.

O to bolestivější bylo, když zjistila, že se dcera Maruška ze sedu na zemi zvedá jinak než jiné děti, nedokáže ujít pár set metrů a podivně běhá. Skoro ve čtyřech letech nedokázala jít po schodech a střídat nohy, přeskočit klacek nebo se odrazit na trampolíně. „Děti kolem nás běhaly, skákaly, byly jako střely. V případě Marušky to tak nebylo. Nedošla ani sto metrů k houpačce. Bylo mi to divné,“ poznamenala bývalá učitelka.

Ludmila Vrbová Řepková s dcerou Maruškou.Zdroj: archiv Ludmily Vrbové ŘepkovéS dcerou proto absolvovala kolečko vyšetření. „Zprvu nás vyhazovali. Že je malá, že je čas, že to je normální. Ale máma ví, vidí. Objeli jsme terapeuty široko daleko. Až lékařka ze Smržovky řekla, že to může být opravdový průšvih,“ ohlédla se Ludmila.

Maruška se dostala do Krajské nemocnice Liberec, kde si s ní nevěděli rady. Za čtyři dny už pobývala s matkou ve Fakultní nemocnici v Motole. „Nakonec nám řekli, že Maruška má vývojovou disfázii, prostě odlišný pohybový vývoj. Konec, vše bylo řečeno.“

Ale Ludmila to nevzdala. Zjistila, že v podobných případech může pomoci neurovývojová stimulace. S ní mohou pracovat odborníci, jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové a speciální pedagogové, poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz. A tak vše absolvovala.

Základem je speciální cvičení, které musela Maruška absolvovat zhruba rok. „Není to ale tak, že by cvičila od rána do večera. Stačí pět minut denně,“ vysvětlila Ludmila. Cvičení dokázalo Marušku vrátit do klasického fungování. Mladá slečna je dnes jako vyměněná. „Moje překrásná Maruška byla rozbitá, ale podařilo se mi ji opravit. Teď pomáhám dětem v podobných situacích,“ řekla Ludmila.

Když představila Maruščiny úspěchy terapeutům, neskrývali údiv. „A tehdy mi jedna logopedka řekla, ať zkusím neurovývojovou stimulaci přenášet na další děti. K otevření centra KidStim byl jen krůček,“ zmínila.

Pomoc pro desítky dětí

Už rok tak Ludmila Vrbová Řepková provozuje jediné certifikované pracoviště neurovývojové stimulace v Libereckém kraji, centrum KidStim. Centrum se stalo teprve desátým certifikovaným pracovištěm v ČR. Navštěvují jej děti, které mají problémy s chováním, ve škole, ale i pohybové potíže, které najednou ustrnou a nevyvíjejí se dál. Proto také centrum navázalo spolupráci s dětským rehabilitačním centrem v liberecké nemocnici.

Ludmila Vrbová Řepková s dcerou Maruškou.Zdroj: archiv Ludmily Vrbové ŘepkovéOd té doby prošly KidStimem desítky dětí. „Terapie není nákladná, byť ji, doufám jen prozatím, neproplácí zdravotní pojišťovny. Zatím se podařily vyjednat příspěvky od Vojenské zdravotní pojišťovny, na dobré cestě je dohoda se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, nedávno jsem oslovila i Všeobecnou zdravotní pojišťovnu,“ podotkla Ludmila Vrbová Řepková.

Nejdelší je první návštěva, kdy si s rodiči definuje problémy dítěte a ujistí se, že je pro ně stimulace vhodná. „Pak si na pár setkáních předvedeme pár cviků a pak je to už na trpělivosti rodičů. Dítě nemusí cvičit pořád, opravdu stačí denně pár minut. Důležité ale je terapii nepřerušovat na delší časové období.“

Stimulace dokáže pomoci dětem s disfázií, ADHD, poruchami učení, ale i lekavostí, nevolností při jízdě v automobilu, potížím s oblékáním nebo pomočováním. „Já říkám, že ty děti mají všechny stejnou bouřku v mozečku. Pak je jen otázkou, nakolik ji správným cvičením uklidníme,“ vysvětlila Ludmila.

V některých případech se potíže po zhruba roční terapii zmírní z 80 procent, v jiných úplně vymizí. Život je pak daleko jednodušší jak pro děti, tak i pro rodiče. Začít lze už od čtyř let, v případě soustředěného dítěte někdy i od tří let. Nejvhodnější je řešit problém u předškoláka v době, kdy má odklad. „Obvykle má dítě odklad z důvodu nezralosti. Pokud vyplynou nějaké reflexy a začne se s tím pracovat, tak se může stát, že do první třídy nastoupí a nebude mít vůbec žádné potíže,“ dodala terapeutka.

Dítě si terapií projde znovu prvním rokem života, proto cvičení trvá tak dlouho. Jedná se o třicet bloků, které se v praxi dají zvládnout za rok a čtvrt nebo rok a půl. „To miminko si to také cvičí rok, takže to nejde urychlit. Vrátíte se znovu na zem, učíte se stabilizovat, zvednout ruku, pak se postupně a správně postavit a tím utlumíte činnost primárních reflexů,“ doplnila Ludmila Vrbová Řepková.

Kromě Krajské nemocnice Liberec spolupracuje se studiem KidStim třeba dětská Mensa nebo liberecká Pedagogickopsychologická poradna Liberec. Ludmila Vrbková Řepková také spolupracuje s mateřskými a základními školami, kde pořádá semináře a besedy s pedagogy.