Odsouzení, kteří si odpykávají trest v liberecké věznici, se i v loňském roce zapojili do zkrášlování města pod Ještědem.

Liberečtí vězni se zapojili do zvelebování města. | Foto: Město Liberec

Spolupráce s odborem ekologie a veřejného prostoru s Vazební věznicí Liberec odstartovala v roce 2015 a loni se konala jubilejní 100. akce, do které se odsouzení dobrovolně zapojili.

„Největší výzvou byla likvidace rozsáhlého prostoru u letiště, které bylo po řadu let obýváno lidmi bez domova a drogově závislými. Uklidit téměř 4 000 metrů čtverečních plochy trvalo šest dní, přičemž ručně bylo sebráno několik desítek tun odpadu,“ řekla mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Vězni uklidili Ruprechtický lesík, kde zlikvidovali také několik opuštěných míst od lidí bez domova. Pomohli s obnovou dětského hřiště v Kateřinkách, kde byla odstraněna stará nevyhovující herní sestava a vykopán starý podklad dopadové plochy. Vyčistili zanesené koryto Jizerského potoka v Tiché ulici nebo na Ještědské. Odstranili další staré technické prvky v postupně obnovovaném lesoparku ve Fibichově ulici nebo zvětraliny ze svahu v ulici Emy Destinové.

„Zapojení odsouzených do údržby veřejného prostoru je dobrovolné nad rámec svých pracovních zařazení bez nároku na finanční odměnu, město Liberec tak ušetří nemalé finance, které by na tyto práce musely být vynaloženy. Odsouzení jsou do těchto akcí zapojováni v rámci terapeutických programů a dalších extramurálních aktivit s cílem upevňování pracovních návyků, narušení vězeňského stereotypu a budoucího začlenění do společnosti,“ dodala Kodymová.

Zdroj: Jiří Louda