Liberečáci se po dlouhých 29 letech zase budou moci zachumlaní pod dekami koukat na filmy pod širým nebem. S vybudováním letního kina se počítá v lesoparku ve Vratislavicích nad Nisou, kde má vyrůst v blízkosti velkého dětského hradu. Pokud vše půjde bez problémů, otevře se návštěvníkům už příští letní sezonu. „Postaveno bude na ploše po bývalých tenisových kurtech v části lesoparku, poblíž velkého hradu, jenž chceme také rozvíjet dále do lesa. Zůstala tam betonová plocha a tu využijeme. Věříme, že se nám ho podaří otevřít už příští rok,“ uvedl starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka.

Připravena už je studie a projekt, který pochází u dílny architektonického studia Mjölk. „Nebude to pouze letní kino, ale prostor poslouží také přes den,“ poznamenal Pohanka.

Podle architektonického návrhu půjde spíš o multifunkční místo, které se různými předělávkami a přesuny bude variabilně proměňovat podle aktuální potřeby a příležitosti. „Přes den chceme, aby se místo stalo jakýmsi na mnoho způsobů využitelným prostorem pro rodiče, kteří budou moci koukat na své děti, jak si hrají a dát si u toho třeba kávu. Bude to přímo naproti obrovského hracímu hradu, který už nyní v parku je, tak se toto využití úplně nabízí,“ přiblížil Jan Vondrák ze studia Mjölk.

Nová lanovka na Ještěd je zatím v nedohlednu, chtěl by ji získat Liberec

Lavice pro letní kino budou vysunovací, stejně jako promítací plátno, které bude ukryté ve speciálním boxu a vysune se pouze na promítání filmů. „Půjde o komornější kino, nebude tak velké, jako je například v sousedním Jablonci. Ale určitě to je zajímavé využití místa a hezký projekt,“ podotkl Vondrák. Nyní se chystá projekt, první promítací sezona by měla začít už příští léto.

V Liberci letní kino chybí, pouze v období prázdninových měsíců pořádají promítání pod širým nebem v Lidových sadech v Liberci. O to je mezi lidmi celkem zájem. „Párkrát jsme na film s přítelkyní zašli, bylo to milé. Ale letní kino je letní kino, zatím jezdíme do sousedního Jablonce,“ uvedl Tomáš Kolish z Liberce.

Ne vždy tomu ale tak bylo, Liberec své vlastní letní kino měl. Původní letní kino zaniklo v roce 1993 po 49 letech fungování. Se stavbou byl ze začátku problém, protože se vzhledem ke klimatickým podmínkám zdálo budování letního kina v Liberci zbytečné. Avšak tehdejší politický zájem mít v centru města vhodný prostor pro pořádání masových akcí zvítězil. Kino bylo postaveno v roce 1950 v zámeckém parku pro Filmový festival pracujících, na jeho stavbě se podílely stovky brigádníků a organizátorů.

Její stavbu provázel obří skandál. Nyní se elektrárna Rudolfov otvírá veřejnosti

Poprvé se v něm usadili diváci před plátno 14. srpna 1950 a sledovali sovětský film Spiknutí odsouzených, který, jak bylo avizováno, “odhaloval bez ostychu ty, kdož se snaží rozpoutat novou válečnou vřavu, jen aby se jejich kapsy plnily zlatem.“ Na úvodní představení byl takový nával, že se musela uspořádat ještě půlnoční repríza.

V roce 1962 prošlo kino úpravami, hlediště bylo vyasfaltované a dosazeny byly laminátové lavičky pro 2 100 diváků. Kino bylo jako jedno z prvních v republice vybaveno 70 milimetrovým formátem a plátno mělo rozměry 9x25 metrů. O osudu nejenom letního kina, ale i dalších kin z celkem devíti, která v Liberci od první republiky fungovala, rozhodl snižující se zájem návštěvníků. Jak se uvádí v Knize o Liberci například za rok 1956 vidělo film v některém z kin celkem 1 650 000 diváků, zatím co v roce 1993 jich přišlo pouze 162 000.

Klesající počet návštěvníků si vynutil velké organizační změny. Ani zvýšení vstupného nestačilo pokrýt ztrátovost provozu. Kina Lípa a Varšava dostala do správy firma L a V, aby provoz nemuselo hradit město. Zbylá tři kina - Adria, Máj a letní - byla zrušena. V současnosti z těchto kin už funguje pouze Varšava, kterou zachránila parta nadšenců. Kino Lípa se proměnilo v moderní hudební klub.