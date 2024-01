Jak Miroslav Sedlák přiznal, velkou zásluhu na jeho floristické dráze má jeho maminka, která ho značně ovlivnila. Nejdříve totiž mířily jeho kroky do zlatnického oboru, který mu ale nepřirostl k srdci. Po roce se rozhodl vyučit zahradníkem. „Vděčím za to své mamce, která mě posunula tímto směrem. Mistrové si všimly, že ve mně nějaký ten talent dříme, a posílaly mě na soutěže, kde se mi poměrně dařilo,“ popsal začátky své životní vášně 36letý florista.

Po 12 letech práce v oboru pro květinářské řetězce se rozhodl otevřít vlastní květinářství, do kterého zakomponoval své křestní jméno. Obchod totiž nebude jen vlastnit, ale plánuje tam být každý den a obsluhovat. Květiny u Mirka tak oživí třídu 1. máje, jsou situovány pod vlakovým nádražím kousek od budovy bývalého Skloexportu.

Příprava prostor mu zabrala přibližně tři měsíce a nyní už čeká na úřednické detaily. Rád by otevřel začátkem února. Pro rodinu, přátele, ale i veřejnost plánuje předslavnostní otevření na 3. února a o dva dny později by se měl rozběhnout normální provoz. Otevřeno bude každý všední den a o sobotách zkráceně. „Prostor mě okamžitě okouzlil. Hned jsem v představách viděl, kde bude pult, kaskády a květiny. Jediné stavební úpravy představovaly nové pokrývky podlahy,“ podotkl Sedlák.

Budoucí zákazníci budou mít na výběr jak z řezaných a pokojových květin, tak i z vázaných kytic, flowerboxů a dalšího doplňkového zboží. Většina sortimentu bude pocházet ze zahraniční, a to hlavně z Holandska. Florista získal možnost nakoupit si květiny přímo na holandské burze.

Aktuálně testuje i novou výživu, díky které by odpadla povinnost seříznout květinu před tím, než ji zákazník dá do vázy s vodou. Kytice bude vázat i na objednávku. „Tvořím i mechové obrazy, které jsou teď velmi populární a zatím si je člověk objedná hlavně na internetu. Ještě jsem ani neotevřel a už mám o ně zájemce,“ řekl florista.

Počítá s tím, že rozjezd květinářství potrvá půl roku až rok. Rád by přinášel novinky, plánuje i pořádání workshopů. Miroslav Sedlák věří, že do podvědomí Liberečanů by se mohl dostat díky blížícímu se svátku zamilovaných. „Otevření květinářství vnímám jako splněný sen. Budu rád, když si na mě zákazníci zvyknou. Můj plán je nabízet kvalitu a hlavně nezakrnět a oživovat floristické trendy. Jak se říká, láska ke květinám je věčná, a u mě to to rozhodně platí,“ uzavřel Miroslav Sedlák.