Vzal si život, protože byl unavený z velkého pracovního nasazení, též varoval před tvrdými dopady workoholismu, kdy člověk kvůli práci zcela zanedbává svůj osobní život. „Rozhodl jsem se zvážit všechna pro a proti a rozhodl se to ukončit. Nedává mi další působení v tomhle světě žádný smysl,“ napsal v posledním rozloučení.

Kontrola probíhala na krajském úřadě do letošního ledna, kdy ji Státní úřad inspekce práce ukončil. Inspektoři odhalili porušení v odměňování u řady zaměstnanců, když jim zaměstnavatel nezaplatil celou odpracovanou dobu. Podle vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj Aleše Kalvody problém spočívá v tom, že zaměstnavatel nevyplácí část odpracované doby, protože ji za odpracovanou nepovažuje a má ji pouze za dobu strávenou na pracovišti.

„Předložené doklady však pro takový výklad zaměstnavatele nesvědčí. V několika spíše ojedinělých případech pak zaměstnavatel porušil povinnost při rozvrhování pracovní doby,“ informoval o závěrech Aleš Kalvoda s tím, že zaměstnanci v určitou dobu neměli nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek tak byl zkrácen a nečinil ani alespoň 24 hodin.

„Za tři roky jsem měl 1177 hodin oficiálně zaevidovaných přesčasů. Často byly měsíce, kdy jsem měl 100 a více přesčasových hodin. Často jsem pracoval i po večerech doma, nepočítám pracovní neděle. Prakticky neustále jsem byl on-line a na telefonu. To by mohlo vydat na další tisícovku hodin, bohužel to nelze spočítat,“ uvedl úředník v dopise na rozloučenou.

Před sebevraždou liberecký úředník vzkázal: Workoholismus není správná cesta

Jakub Šeps v dopise zároveň otevřel otázku bossingu, kterého se na něm měl dopouštět jeho nadřízený a vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Přirovnal ho k figurce jako vystřižené z normalizačního seriálu Volha. Označil ho za manipulátora a celoživotního úředníka, který velmi dobře zná všechna pravidla či směrnice a hlavně to, kde se dají ohnout a obejít. „Oblastní inspektorát práce se zabýval možnou šikanou na pracovišti. Žádné pochybení v této oblasti však nezjistil,“ sdělil Kalvoda.

K obdobnému zjištění došel v minulosti ředitel krajského úřadu René Havlík, který celou událost na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu prověřil. „Z jednání s vedoucím a také celým odborem jednoznačně vyvstalo, že k žádné šikaně nebo bossingu na tomto odboru nedochází a nikdy nedocházelo,“ informoval Havlík.

Na základě pochybení zjištěných při kontrole zaslal inspektorát zaměstnavateli žádost o odstranění zjištěných nedostatků. „Následně může být, ale nemusí, zahájeno přestupkové řízení, které by bylo vedeno o případné hrozící pokutě,“ nastínil možné scénáře Kalvoda

Krajský úřad Libereckého kraje vzal závěry kontroly Oblastního inspektorátu práce na vědomí a ve stanovené lhůtě proti nim podal námitky. „Krajský úřad přesto už přijal systémová opatření v oblastech úprav v rozvržení týdenní pracovní doby ve výjimečných případech a také evidence odpracované doby se striktním oddělováním času odpracované doby a času stráveného na pracovišti bez výkonu práce,“ řekl Deníku mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Na úřadu proběhl i zadaný interní audit, který neprokázal v oblasti čerpání přesčasových hodin a využívání fondu pracovní doby u zaměstnanců žádné pochybení. „Využívání fondu pracovní doby odpovídalo aktuální personální situaci na oddělení cestovního ruchu a nezbytné potřebě zajistit výkon všech svěřených agend,“ přiblížil závěry Trdla.

Schránka důvěry i audity

Krajský úřad však už dříve upozornil, že má svoje vlastní mechanismy, které mají za cíl nabídnout pomoc každému, kdo o ni požádá. Disponuje schránkou důvěry a pravidelně probíhají audity, zdali nejsou úředníci přetěžování. Nabízí odbornou a podpůrnou psychologickou pomoc a snaží se podporovat psychohygienu zaměstnanců školeními.

„Případ Jakuba Šepse je tragédií mladého lidského života. Jakub bohužel neviděl svůj smysl jinde než v práci. Jiné místo vedoucího oddělení cestovního ruchu na dobu neurčitou úřad nemá, o nabízené místo pan Šeps neměl zájem,“ podotkl Havlík.

Jak zmínil Kalvoda, při kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se setkávají s řadou případů, které mají tragické souvislosti a často končí například smrtelnými pracovními úrazy či úrazy s trvalým postiženým. „Při kontrolách pracovněprávních vztahů zase narážíme na případy, kde se lidé dostali do velmi složitých existenčních situací, ale tento případ je svým způsobem ojedinělý,“ dodal inspektor.

Zdroj: Jiří Louda