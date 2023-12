/FOTO/ Velmi silný vítr, před kterým varovali meteorologové, dál řádí v Libereckém kraji. O čtvrtečního podvečera do páteční šesté hodině ranní vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči v regionech k bezmála padesáti událostem.

Zásah hasičů v Mimoni na Českolipsku. | Foto: Hasiči Mimoň

Většina zásahů se týkala technické pomoci jako odstranění popadaných stromů a větví z komunikací nebo preventivní protipovodňových opatření a čistění propustků. „V pěti případech hasiči odčerpávali vodu ze sklepů, a to například v libereckých částech Doubí a Dolní Hanychov,“ informoval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Vytrvalý déšť začal ve čtvrtek k večeru zvedat hladiny některých řek. Na první povodňový stupeň se v noci dostala Ploučnice ve Stráži pod Ralskem a Mimoni nebo Svitávka v Zákupech, dále Jizera v Železném Brodě nebo Kamenice v Plavech. Ve Velenicích na Českolipsku hasiči provedli protipovodňová opatření u stavidla.

Pro celé Česko nadále platí až do noci na sobotu výstraha před větrem. Velmi silně bude foukat v Čechách, v nárazech až 90 km/h. Na Moravě a ve Slezsku by měl být vítr o něco slabší, proto platí pro tyto oblasti výstraha s nižším stupněm nebezpečí.

Na horách bude až do noci také intenzivně sněžit. Napadnout může od 15 do 40 centimetrů sněhu. V kombinaci se silným větrem se proto mohou v místech s nadmořskou výškou nad 700 metrů tvořit sněhové jazyky, případně závěje. Varování před nimi platí od dnešních 21:00 do půlnoci z pátku na sobotu.

Pernou noc i ráno mají za sebou energetici z ČEZ Distribuce. K páteční osmé hodině ranní evidoval dispečink po celé zemi 46 poruch na vedení vysokého napětí, další desítky poruch na vedení nízkého napětí. Na severu Čech je podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové jen běžná poruchovost a bez elektřiny je minimální počet odběratelů. V případě hlášení poruch je možné využít aplikaci PROUD, webový portál www.bezstavy.cz, který využilo od včerejšího večera dosud 12 tisíc uživatelů, nebo bezplatnou linku 800 850 860.

Zdroj: Dan Kunc