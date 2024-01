Takzvaná zdravotnická linka je navrhována s výchozí stanicí na terminálu MHD s tím, že zastávkami jsou Šaldovo náměstí, ulice Husova u dnešní vrátnice, klášter, stávající zastávka Poliklinika, Šaldovo nám., s konečnou zastávkou opět Fügnerova. Nová autobusová linka ponese označení číslo 40 a bude mít za úkol obsloužit areál liberecké nemocnice.

Podle mluvčího Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Tomáše Krebse se zahájení předpokládá na přelomu ledna a února po vyřešení všech úřednických náležitostí. „Jízdní řád ještě konzultujeme s nemocnicí, předpokládáme interval dvacet minut v pracovních dnech a půl hodinu o víkendu,“ upřesnil Krebs.

Po plánované novince řadu let volali nejen obyvatelé města pod Ještědem, ale samotná liberecká nemocnice. „Po mnoha letech nepochopitelných odkladů a laxnosti to je krok, který skutečně pacienti přivítají. Oceňujeme komunikativnost a vstřícnost dopravního podniku, který při stanovování jízdního řádu bere v potaz potřeby zaměstnanců naší nemocnice,“ zdůraznil mluvčí KNL Václav Řičář.

V liberecké porodnici se loni narodilo 1203 dětí. Uhádnete nejčastější jména?

V nemocničním areálu navíc aktuálně roste Centrum urgentní medicíny, které představuje jedno z největších zdravotnických investic za více než tři miliardy korun. V budoucnu zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice.

„To už mělo fungovat hodně dávno,“ podotkla paní Jitka. „Doufám, že linka opravdu vyjede. Viděla jsem zastávku, tak snad to bude co nejdříve. Chodím do nemocnice s maminkou a buď nás vozí manžel, nebo si bereme taxi. Maminka by to nedošla,“ svěřila se Jana V.

A není to jediná změna v rámci městské hromadné dopravy. Od začátku ledna došlo k přesunu tramvajové zastávky Rybníček pro linky č. 2 a 3 směr Lidové sady a linky č. 5 a 11 ve směru Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou směrem k obchodnímu domu Forum Liberec. Časem zde vyroste i přístřešek a automat na jízdenky.