Většina lidí používá garáž k zaparkování auta či uskladnění sezonních věcí a nářadí. V jedné liberecké garáži však stojí tunu a půl vážící knihtisk Grafopress Adamovských strojíren, kterému dva muži vdechli druhý život. Vznikl tak jejich vysněný projekt Tiskovna Liberec.

Devětadvacetiletý Marek Kotrouš (vlevo) a osmadvacetiletý Václav Blažek. | Foto: se souhlasem Marka Kortouše a Václava Blažka

Devětadvacetiletý Marek Kotrouš a osmadvacetiletý Václav Blažek pobývali rok a půl na Islandu. Od kamarádky – kreativní umělkyně dostali tip na výlet. Aniž by to dopředu tušili, návštěva studia Letterpress Reykjavík jim doslova obohatila život. „Obdivovali jsme výrobky a nepřehlédnutelný knihtisk značky Heidelberg. Vše se nám to moc líbilo, a jen co jsme vstřebali celou návštěvu, začali jsme snít o podobném letterpress studiu u nás v Čechách,“ popsal prvotní impuls Václav Blažek.