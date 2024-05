„Ačkoliv ani táta, ani já nejsme automechanici, dokážeme se rozplývat nad technickými finesami veteránů a snažíme se bádat nad věcmi a přicházet na to, jak fungují. Táta je můj nejbližší konzultant ve všech věcech nejen kolem veteránů a společně sdílíme stejnou vášeň. To vás potom zkrátka musí bavit,“ řekl Deníku vášnivý motorista.

Za organizací stál spolek Jízda veteránů, který vznikl v roce 2017 s cílem organizovat a pořádat jízdy a setkání historických vozidel v Libereckém kraji. Jeho předseda Jan Teplý se ke sběratelství historických vozidel a motocyklů dostal ještě během klukovských let díky svému otci. Kladný vztah k technice a zručným dovednostem se v průběhu let proměnil v motoristickou vášeň a v nadšení pro historická vozidla.

Jejich společná cesta začala u kompletní renovace oblíbeného mopedu Jawa Stadion S11, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se taková malá motorka opravuje. Následoval srdcový projekt v podobě renovace motocyklu ČZ 150 C. Ten patřil jeho dědečkovi, který na tomto stroji projezdil Liberecký kraj křížem krážem. K motorkám postupem času přibyly automobily, a to ikonický Austin Mini, který proslul Mr. Beanem, a MG B GT, které ve své šestiválcové variantě zase svého času řídil i dnešní král Karel III. „Po několika letech, kdy jsem se pohyboval v tomto unikátním prostředí historických vozidel a hlavně veteránistů, jsem zjistil, že mě nesmírně baví připravovat akce pro lidi se stejnými zájmy. Začal jsem zjišťovat, že v mém okolí nadšení pro veterány a hlavně pořádání akcí nepřebírá nikdo z mladších generací,“ přiblížil důvody, které ho vedly k organizování jízd veteránů.

Spolu s dlouholetým kamarádem z dětství Petrem Ondráčkem se rozhodli zaplnit tzv. díru na trhu. Přibrali k sobě dalšího kamaráda Tomáše Němečka, založili spolek a začali plnit své cíle. „A díky odezvě od účastníků našich akcí nás to opravdu baví a máme z toho radost, i když nám to sebere hodně soukromého času. Základem všeho jsou tedy tolerantní partnerky a rodiny, kterým patří to největší poděkování,“ zdůraznil Teplý.

S Fordem Mustangem z roku 1966 se Jízdy veteránů pod Ještědem zúčastnil i R. Franců, který pravidelně sleduje, kde se srazy a podobné akce konají. Pokud ho zaujme, rozhodne se jí zúčastnit. „Líbí se mi atmosféra, organizace, úkoly, vždy mají vybranou pěknou trasu. Akcí se účastní lidé stejného zájmu, takže můžeme diskutovat, předávat navzájem zkušenosti a tipy,“ svěřil se. Na trasu vyrazil i Petr Pelech starší s vozem MG-B a spolujezdce mu dělal dvanáctiletý vnouček. „Jízda veteránů pod Ještědem je postavena především na perfektní místní znalosti, již organizátoři akce disponují, a které jim umožňují naplánovat a připravit trasu jízdy tak, aby se účastníci mohli seznámit s výraznými atraktivitami našeho regionu,“ podotkl Pelech s tím, že akce se v minulosti účastnili jeho oba synové.

Podle předsedy spolku roste zájem o historická vozidla u mladší generace. Trendem posledních pěti let je, že se návštěvníci a kolemjdoucí často déle zastaví u mladších veteránů než u těch nejstarších vozidel. „Za tím stojí příběhy, které si předávají otcové se syny. Vzpomínají například na dělání autoškoly, karamboly či jízdy k moři. A to jsou přesně ty příběhy, které nás baví poslouchat a zároveň i psát,“ sdělil sběratel. „To víte, že zase my, organizátoři, bychom na akci měli nejraději ta unikátní a opravdu stará historická vozidla, ale ty příběhy umí vykouzlit opravdu velké úsměvy. Snažíme se tak při naších akcích mít rozmanité startovní pole, které potěší každého diváka a účastníka,“ doplnil s úsměvem.

Spolek plánuje na poslední prázdninový den zatím největší Setkání Jízdy veteránů, start se uskuteční v Jizerských horách u rozhledny Královka u příležitosti 149. ročníku Ferdinand Porsche Festivalu. „Těšíme se, že umožníme našim účastníkům být součástí akce, která se bude snažit o historický český rekord v počtu Porsche na jednom místě. Odtud budeme pokračovat opět do Liberce, kde akci s krátkou zastávkou u obchodního centra Nisa Liberec v odpoledních hodinách zakončíme opět na Centrálním parkovišti P1 pod Ještědem. Zkrátka, bude to jízda,“ uzavřel.

