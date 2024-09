Obě strany se dohodly na vytvoření devíti týmů, které proberou hlavní programová témata, řekli novinářům po jednání lídři obou stran.

„Do příští středy se sejdou jednotliví programoví gestoři z obou stran a probereme hlavní témata v resortech, což by mělo umožnit další debatu o personálním obsazení jednotlivých resortů. Také by to mělo ukázat, jestli existuje v resortech programová shoda. Za mě osobně, když se člověk podívá na volební programy aspoň ty, co jsou zveřejněny na internetech, tak volební shoda byla téměř mezi všemi kandidujícími politickými subjekty," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle lídra Spolu Edvarda Kožušníka se bavili především o obsahu resortů jako takových. „My jsme si stanovili konkrétní termíny, kdy se sejdou zodpovědní lidé ze všech těch subjektů a budou se bavit o dalším směřování. V příštím týdnu by od nich měly být výstupy, nad kterým se znovu sejdeme," doplnil Kožušník.

Týmy budou kopírovat jednotlivé resorty tak, jak jsou v Libereckém kraji nastavené. Půta předpokládá, že stejně jako v minulosti bude krajská rada devítičlenná, poměr sil zatím komentovat nechtěl. Připustil, že preferuje koalici složenou ze dvou subjektů. Ze kterých, ale bude záležet na dalších jednáních. Do konce týdne by se chtěli Starostové setkat i s ANO, tato koalice by měla 38 mandátů. Už na středu je naplánována schůzka Spolu a ANO, taková koalice by měla těsnou většinu 23 hlasů v zastupitelstvu.

Volby v Libereckém kraji vyhráli už počtvrté Starostové pro Liberecký kraj, získali 20 mandátů, ANO má o dva méně. S velkým odstupem se do krajského zastupitelstva dostala kromě Spolu pro Liberecký kraj koalice SPD a Trikolory, která má dva zastupitele. Nikdo další neuspěl. Těsně pod hranicí pěti procent skončila koalice Stačilo!.

Tématem dnešního jednání bylo také možné přepočítávání hlasů. Od středy bude možné napadnout výsledky voleb a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná už v sobotu bezprostředně po zveřejnění výsledků oznámila, že v Libereckém kraji bude u soudu žádat přepočítání. Koalice Stačilo! získala v kraji 4,99 procenta hlasů, k zisku mandátu podle Konečné chybělo jen osm hlasů. Pokud by se pochybení potvrdilo a Stačilo! se do zastupitelstva dostalo, získalo by dva mandáty, o které by přišli Starostové a Spolu.

Poměry sil by se změnily, i to je důvod, proč všechny strany čekají, že koaliční vyjednávání v kraji ještě nějakou dobu potrvají. Vzhledem ke lhůtám, předpokládá Půta, že ustavující zastupitelstvo bude možné svolat až na 29. října.