„K volbě se dostaneme na prosincovém jednání,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové). Jak už Deník informoval, hnutí ANO navrhlo na pozici současnou krajskou radní Radku Loučkovou Kotasovou. S tím, aby zastávala dvě funkce naráz, má ale problém koaliční ODS.

„My nejsme od toho, abychom našim koaličním partnerům lustrovali jejich kandidáty. Chceme jen, aby (nový náměstek – pozn. red.) funkci vykonával naplno,“ zopakoval včera radní Petr Židek (ODS).

Jednou z variant, jak situaci vyřešit, by mohlo být nominování jiného kandidáta. V kuloárech se v této souvislost mluví o zastupitelce Renatě Balašové. Ta informaci nepopřela.

Primátor Zámečník už dříve uvedl, že by mu nevadilo jméno Radky Loučkové Kotasové, pokud by se jednalo o dočasné řešení do krajských voleb. Pokud jde o jiná jména, ani on nechce koaličním partnerům do výběru mluvit. „Nebyli bychom jen pro osoby, které by znamenaly nějaký střet zájmů,“ řekl.

Hnutí ANO není v lehké situaci, neboť jeho náměstek Jiří Němeček rezignoval na konci října zcela nečekaně. Náměstkem se může stát výhradně člen zastupitelstva, zastupitelé ale obvykle mají svá běžná zaměstnání.

Následující jednání zastupitelstva se uskuteční 12. prosince, pokud by se volba nestihla ani na něm, je další naplánováno až na konec ledna.