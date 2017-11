Liberec je na čtyři dny rájem deskovek

Liberec – Deskovky všude, kam se člověk podívá. Od čtvrtka do neděle se představují návštěvníkům festivalu Hopecon v libereckém Koloseu.

Lidé si tu hry mohou zahrát i koupit, a to jak ty kultovní, tak i méně známé. Své stánky tu má většina velkých herních vydavatelství. „Zajímavostí je úplně nová hra ‚To je otázka', která tu má svou premiéru,“ upozornil organizátor Daniel Blaškovič. Kromě deskovek lákají pořadatelé také na 3D tiskárnu nebo na výtvarnou dílnu, kde si lze vymalovat vlastní figurku. Zkušenější hráči se zúčastní i speciálních herních turnajů. Za vstup na festival deskových her hráči zaplatí 70 korun. Akce potrvá do neděle.