Zastávka tramvaje ve Fügnerově ulici v Liberci je jako vždy plná lidí. Někteří čekají na spoj do Lidových sadů, jiní se vracejí domů do Jablonce a vyhlížejí tak tramvaj číslo 11, která obě města spojuje. Těch, jež se chystají překročit hranice okresu, je ve čtvrtek okolo 10. hodiny minimum. Do jedenáctky tak nastupují dvě maminky s kočárkem, několik seniorů a asi čtyři osamocení pasažéři.

Když tramvaj dojede do Vratislavic nad Nisou, většina z cestujících vystoupí, dál pokračuje pět lidí. Na další zastávce vstupuje do vozu policista a vyzývá, aby předložili dokumenty potřebné při cestě mimo okres.

Všichni cestující jsou připraveni a okamžitě vytahují formuláře. „Jaký je účel vaší cesty,“ ptá se policista mladíka. „Byl jsem u zubaře a jedu zpátky domů,“ odpovídá 22letý muž. Policista kývne, proletí další formuláře a čestná prohlášení a vystupuje. Všichni ostatní jeli do práce nebo z práce. Splnili tak podmínky pro cesty mimo okres, které jsou od pondělí omezené. Vláda se tak snaží zkrotit pandemii.

Cestou zpátky z Jablonce do Liberce jede lidí ještě méně. „Žádné papíry nemám. Jedu si nakoupit, to by mi neměl nikdo zakazovat. Respirátor mám, tak co,“ říká v tramvaji mladá žena s kočárkem. Má štěstí, ve Vratislavicích totiž policejní jednotka zrovna „lustruje“ automobily, a tramvaj tak projíždí bez kontroly.

Za normálních okolností cestují mezi oběma městy a okresy stovky lidí denně. Liberec a Jablonec totiž tvoří velkou městskou konglomeraci. I na provozu tramvaje, která je spojuje, se podílí obě města. Oba primátoři se tak nyní rozhodli, že požádají ministerstvo vnitra o výjimku pro cestování mezi městy.

„Společně s primátorem Jablonce jsme odeslali dopis ministru Hamáčkovi s žádostí o udělení výjimky v omezení pohybu a pobytu osob pro Jablonec a Liberec. Máme za to, že obě města jsou tak úzce spjata a propojena, že si o výjimky mají právo říci. Hodně lidí jezdí do práce tramvají číslo 11 nebo dokonce žije v Proseči a přes řeku Nisu mají hned Vratislavice,“ vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Dodal, že pokud bude výjimka udělena, tak ji obyvatelé Liberce ani Jablonce určitě nebudou zneužívat. „Pevně věřím, že by se v této situaci chovali zodpovědně,“ doplnil Zámečník.

Za pravdu mu dává i praxe posledních dní, kdy zákaz cestování mezi okresy až na výjimky platí. „Nikde jsme neřešili žádné významné problémy s dodržováním vládních nařízení,“ říká mluvčí Krajské policie v Liberci Dagmar Sochorová. „Jedinou kuriozitu, kterou jsme řešili, bylo vrácení dvou pěších zpátky ve Vratislavicích,“ připomíná mluvčí a dodává i statistická data. Od středečního rána do čtvrtka provedly policejní hlídky v celém kraji celkem 3607 kontrol, při kterých odhalily 36 přestupků v souvislosti s porušením vládních opatření. Během této doby policisté odepřeli 62 řidičům motorových vozidel vjezd na území okresu.

Právě motoristé tvoří většinu lidí, kteří dojíždí do jednoho z měst každodenně za prací. Jednou z nich je i Dana Malá a její rodina. „Já, můj syn, jeho přítelkyně i manžel bydlíme v Jablonci, ale všichni dojíždíme do práce do Liberce. Jezdila jsem autobusem nebo tramvají, ale teď jezdím autem. Odvezu nejprve syna, pak jeho přítelkyni a pak jedu do práce. Nemáme to od sebe tak daleko, takže se to dá stihnout,“ popisuje paní Dana. Každé ráno před cestou kontroluje, jestli mají všichni potřebné dokumenty a formuláře, kdyby je stavěla policejní hlídka. „Zatím nás nikdo nekontroloval, ale hlídky vidíme každý den. Myslím si ale, že je to zbytečné. Stejně teď jezdí jen lidi, kteří to opravdu potřebují. Na výlety si nikdo netroufne,“ dodává Dana Malá. Podle ní by měla výjimka pro cesty mezi Libercem a Jabloncem smysl.

V podobné situaci se ocitli i obyvatelé z okolí Turnova, pod který spadá 36 obcí. Ty jsou ale zároveň ze tří okresů – Liberce, Jablonce a Semil, což je v České republice výjimečné. Starosta Turnova Tomáš Hocke proto požádal ministerstvo vnitra o výjimku a dostal ji.

Rozhodnutím ministra vnitra se tak lidé, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu Turnov, mohou pohybovat i mimo okres a zajistit si tak základní životní potřeby snadněji.

Ministerstvo vnitra evidovalo od začátku týdne okolo třicítky žádostí o udělení výjimky. Ministr vyhověl zatím pouze Brnu, Plzni a Turnovu.