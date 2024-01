NÁVRAT TRAMVAJÍ

Modernizace tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem odstartovala v létě před dvěma letyZdroj: Deník/Jan Sedlák

Během roku 2024 by se měla vrátit na koleje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou tramvaj, modernizace trati započala v roce 2021. Přestože jsou tři úseky tramvajové tratě už hotové, rekonstrukci posledního úseku od počátku doprovázely události, které ovlivnily průběh prací a tedy i termínů dokončení staveb. „Součástí stavebních prací je dokončení rekonstrukce zbývajících úseků trati s částečnými úpravami vlastní polohy tramvajové trati včetně přemístění některých výhyben s ohledem na současné technické normy, plynulost a bezpečnost provozu,“ osvětlila mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Počasí zkomplikovalo práci stavařům, kteří tak nemohli dokončit poslední etapu rekonstrukce tramvajové trati v ulici u Šamotky. Průběh modernizace ovlivnily i problematické výkupy nemovitostí, komplikace přinesly i přeložky vedení nízkého napětí. Plánované termíny navazujících stavebních objektů, jako jsou například opěrné zdi či kabelovod. se tak opakovaně posouvaly. Roli sehrálo i zdražení oceli a nutnost uzavřít dodatky ke smlouvám.

Práce budou pokračovat, až to umožní počasí. „Budeme se snažit, aby byl bezpečný provoz tramvají do Jablonce zahájen v co nejbližším možném termínu,“ dodal Tomáš Krebs z dopravního podniku.