V nejbližší době má město Liberec v plánu několik nových hřišť vybudovat. „Nejenom revitalizace veřejného prostoru, ale i investice do dětských hřišť je pro nás důležitá. V posledních třech letech jsme opravili nebo nově instalovali kolem dvacítky hřišť za 10 milionů korun, letos chystáme uvolnit rovněž 10 milionů na dalších pět nových hřišť,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Na nové hřiště si budou moci děti chodit hrát do lesoparku v Rochlici, kde bude postavená nová plocha za pět milionů korun.

Další nové hřiště za tři miliony korun vznikne i v ulici Vackova v Doubí. „Tam je nyní hřiště ve vnitrobloku. Chceme některé herní prvky odstranit a nahradit je lepšími, umístěný tam bude nějaký zajímavý větší prvek, pravděpodobně letadlo,“ poznamenal Zámečník.

Obnovou projde stávající hřiště v Kropáčkově ulici, budou tam vyměněny herní prvky nebo opravena opěrná zeď, to vše za dva miliony korun. Po třech stech tisících korunách budou ještě opravena hřiště v Jáchymovské ulici na Františkově a v Matoušově ulici, což je podél ulice 1. Máje.

„Vím, že některá města mají hřiště lepší, pestřejší, to je pravda. My se ale snažíme alespoň vylepšovat ta současná a stavět nová, a i nadále budeme usilovat o to, abych jich bylo víc,“ poznamenal primátor.

Další hřiště a plochy ke hrám pro děti si lidé navrhli do participativního rozpočtu města Liberce, ve kterém chce město podpořit 9 až 15 projektů. K rozdělení je připraveno pět milionů korun.

K velmi oblíbeným lokalitám, kam chodí rodiny s dětmi za hrami a na hřiště, patří Vratislavice nad Nisou. V lesoparku mezi budovou úřadu a hasičárnou je celá řada herních ploch s hrady, pískem, průlezkami a klouzačkami. Navíc městský obvod letos vylepšuje i přilehlý Vapark, kde připravuje nové cyklistické trati pro veřejnost. Dvě nové trasy povedou v lesíku, který s Vaparkem sousedí, a nabídnou bajkerům více než jeden kilometr trailové zábavy.

„Vratislavice jsou pro rodiny a děti doslova zemí zaslíbenou. Perfektní prolézačky, klouzačky, tunely, obrovské pískoviště, které zabaví nejmenší děti a zábavu tu najdou i školáci. Naštěstí to je tramvají kousek. Tady by si měl Liberec vzít příklad a něco podobného vytvořit i ve městě,“ míní David Čtverka z Liberce, otec dvou dětí předškolního věku.

Vratislavice nad Nisou mají čtyři rozlehlá hřiště – Nad školou, U sila, Na Rozcestí a Náhorní. Připojeny jsou k některým i sportovní areály, vstup je tam zdarma a někde nechybí ani další zázemí, jako možnost občerstvení či toalety.